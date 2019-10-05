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Spor

Etnospor'da İsmail Balaban başpehlivan oldu

4. Etnospor Kültür Festivali kapsamında düzenlenen 3. Fetih Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban başpehlivan oldu.

Emrah Oktay   | 05.10.2019
Etnospor'da İsmail Balaban başpehlivan oldu Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman / AA

İstanbul

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin üçüncü günü sona erdi.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festivalde 3. Fetih Yağlı Güreşleri gerçekleştirildi. Organizasyonda 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi mücadele etti.

Yapılan güreşlerin ardından İsmail Balaban başpehlivanlığı kazandı. Semih Turgut'un ikinci olduğu organizasyonu Cengizhan Şimşek ve İsmail Erkal üçüncü tamamladı.

Kazanan güreşçilere ödüllerini Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan verdi.

Festival, yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.

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