Eski İngiliz hakem Anthony Taylor, MHK Elit Hakem Direktörü oldu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türk hakemliğinin gelişimine katkı sağlayacak önemli bir işbirliğine imza atarak eski İngiliz eski hakem Anthony Taylor'ı MHK Elit Hakem Direktörü görevine getirdi.

TFF'nin açıklamasına göre İngiltere Futbol Federasyonu bünyesinde uzun yıllar üst düzey hakem olarak görev yapan Anthony Taylor, MHK Elit Hakem Direktörü oldu.

Taylor, MHK Elit Hakem Direktörü olarak üst klasman hakemlerinin teknik gelişim süreçlerinin planlanması, performans değerlendirme sistemlerinin güçlendirilmesi, eğitim programlarının hazırlanması, maç analiz ve geri bildirim süreçlerinin geliştirilmesi ile UEFA ve FIFA standartları doğrultusunda hakem gelişim stratejilerinin oluşturulmasına liderlik edecek.

FIFA kokartını 2013 yılından itibaren taşıyan, İngiltere Premier Lig tarihinin en istikrarlı hakemlerinden gösterilen Anthony Taylor, kariyeri boyunca FIFA Dünya Kupası, UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Uluslar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi organizasyonlarda kritik karşılaşmalar yönetti.

Uluslararası kariyerinde de 2022-23 UEFA Avrupa Ligi'nde, 2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ve 2021 UEFA Uluslar Ligi finallerinin yanı sıra 2020 UEFA Süper Kupa'da düdük çalan Taylor, İngiltere'de ise 2015 İngiltere Lig Kupası finali, 2015 İngiltere Süper Kupa (Community Shield), 2017 ve 2020 Federasyon Kupası (FA Cup) finalleri ile 2018 İngiltere Championship play-off finalinde görev yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda da düdük çalan 47 yaşındaki Anthony Taylor, 6 Temmuz'daki Portekiz-İspanya maçını yönetti. Taylor, turnuvadan sonra emekli olduğunu açıklamıştı.