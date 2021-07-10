Ersu Şaşma, sırıkla atlamada Avrupa 3'üncüsü oldu
23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 3'üncü oldu.
İstanbul
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen organizasyonda Ersu Şaşma, 5,60 metrelik derecesiyle bronz madalya elde etti.
Ersu bu sonuçla Avrupa şampiyonaları seviyesinde sırıkla atlamada madalya kazanan ilk Türk atlet olmayı başardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.