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Spor

Ersu Şaşma, sırıkla atlamada Avrupa 3'üncüsü oldu

23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Ersu Şaşma, sırıkla atlamada 3'üncü oldu.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 10.07.2021
Ersu Şaşma, sırıkla atlamada Avrupa 3'üncüsü oldu

İstanbul

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'de gerçekleştirilen organizasyonda Ersu Şaşma, 5,60 metrelik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Ersu bu sonuçla Avrupa şampiyonaları seviyesinde sırıkla atlamada madalya kazanan ilk Türk atlet olmayı başardı.

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