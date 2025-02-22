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Spor

Erciyes, spor turizminde "amiral gemi" görevi üstlenecek

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, spor turizminin "amiral gemisi" olarak nitelendirdiği Erciyes'te Türkiye Motokros Şampiyonası düzenlemek istediklerini bildirdi.

Hakan Can Şahin  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Erciyes, spor turizminde "amiral gemi" görevi üstlenecek Fotoğraf: Hakan Can Şahin/AA

Kayseri

Kayseri'nin ev sahipliğinde 15-16 Mart'ta ikincisi düzenlenecek Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın (SNX Türkiye) yapılacağı Erciyes'e incelemelerde bulunmak için gelen TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, organizasyon için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Akülke, 14 ülkeden 32 sporcunun başvurduğu şampiyona için kayıtların devam ettiğini kaydetti.

Şehirlerin ve Türkiye'nin ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla yaptıkları organizasyonlarla spor turizmini ülkenin dört bir tarafında yaygınlaştırmayı hedeflediklerine değinen Akülke, şöyle konuştu:

"Ülkenin tanıtımında spor turizminin lokomotif olacağına inanıyoruz. Bunun da başlangıcı 2025 yılı. Amiral gemimiz de Erciyes olacak. İnanıyorum ki ileriki yıllarda Erciyes'te çok daha fazla yabancı turist ve misafir göreceğiz. Özellikle ekstrem sporlar konusunda inanılmaz doğal zenginliklere sahip Erciyes'te federasyon olarak çalışmalarımız devam ediyor. 2025 yılının yaz aylarında buradaki dünya kar motosikleti parkurunda Türkiye Motokros Şampiyonası da yapmak istiyoruz. Ender iki farklı branşta faaliyet göstermek istiyoruz. Yaz aylarında Erciyes'in hareketlenmesi ve Erciyes'e yayla turizmi kazandırılması anlamında da bir çabayı ve emeği vermek istiyoruz."

"Erciyes, dünyada bu spora bambaşka bir renk kattı"

TMF Başkan Vekili Ogün Baysan ise Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın yapılacağı Erciyes'teki parkuru incelemek için Kayseri'ye geldiklerini söyledi.

Parkurun, federasyonun teknik ekibi tarafından yapıldığını belirten Baysan, "Erciyes'in söylenecek birçok şeyi var. Erciyes, dünyada bu spora bambaşka bir renk kattı. Şampiyonaya daha çok kuzey ülkelerden katılım var. Finlandiya, Norveç, Danimarka ve Hollanda gibi 14 ülkeden sporcular katılacak. Bu işte söz sahibi olan bütün ülkelerin sporcuları burada start alacak." diye konuştu.

Baysan, tüm kar motosikleti tutkunlarını şampiyonanın yapılacağı Erciyes'e beklediklerini sözlerine ekledi.

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