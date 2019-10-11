Engellerini 'kortta' aştılar
Antalya'da yaşayan iki bedensel engelli, yaklaşık 9 ay önce başladıkları tekerlekli sandalye tenis sporuyla engellerini unutarak paralimpik oyunları hedefi için çalışıyor.
Antalya
Antalya'da yaşayan bedensel engelli İzzet Türk ve Binali Uğur, başladıkları tekerlekli sandalye tenis sporuyla tüm engellere meydan okuyor.
Ortopedik engelli İzzet Türk (34) ile çırak olarak çalıştığı inşatta 5 metre yükseklikten düşerek engelli hale gelen Binali Uğur'un (32) hayatı, Antalya'da bulunan Aktif Engelliler Spor Kulübü ile değişti.
Kulübe üye olduktan sonra Tekerlekli Sandalye Tenisi Milli Takım Antrenörü Ahmet Otman'ın girişimiyle önce birbirleriyle sonra da tenis sporuyla tanışan ikili, antrenmanlar ve katıldıkları turnuvalarla hayatlarına yeni bir pencere açtı.
İzzet Türk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğuştan gelen engeli nedeniyle el ve ayak parmaklarında sıkıntıları bulunduğunu, yıllar boyunca çeşitli ameliyatlar geçirdiğini söyledi.
Profesyonel spor yapmak istediği için Aktif Engelliler Derneği ile tanıştığını aktaran Türk, "Milli takım tenis hocamız sayesinde tenisle tanıştım. Geçen ay İzmir'de yapılan turnuvada engelli kategorisinde üçüncü oldum. Hedefimiz 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türk bayrağını göndere çekebilmek. İnşallah o seviyelere geliriz. Sporla ilgilenmeye başlamamla hayatıma yeni bir pencere açıldı. Spor, öz güvenimi sağladı. Daha azimli ve hırslı oldum. Daha çalışkan biri olduğumu hissettim." diye konuştu.
"Herkes hayatta aktif olmaya çalışsın"
Sporculardan Binali Uğur da ilk başta engelli olduğunu kabul edemediğini, zor bir süreç yaşadığını dile getirdi.
Uzun süren tedavilerden sonuç alamayınca spora yöneldiğini aktaran anlatan Uğur, şunları kaydetti:
"Tekerlekli sandalye tenis sporuna başladım. Başlayalı yaklaşık 9 oldu. Turnuvalara gittik. Türkiye Şampiyonasına hazırlanıyoruz. Azimle olimpiyatlara hazırlanmaya çalışacağız. Engelliler eve kapanmasın, sporla ilgilensin. Herkes, hayatta aktif olmaya çalışsın. Anne ve babaları da onlara destek olsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.