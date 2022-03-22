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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın mensuplarının sorularını cevaplıyor.
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Spor

Tekerlekli Sandalye Tenis Erkek Milli Takımı, kıta elemelerine katılacak

Türkiye Tekerlekli Sandalye Tenis Erkek Milli Takımı, kıta elemelerine katılmaya hak kazandı.

Musa Samur   | 22.03.2022
Tekerlekli Sandalye Tenis Erkek Milli Takımı, kıta elemelerine katılacak Fotoğraf: Mustafa Taş

Ankara

Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, BNP Paribas World Team Cup Qualification B grubunda mücadele eden Tekerlekli Sandalye Tenis Erkek Milli Takımı İsrail’e yenilip, Yunanistan’ı yenerek play-off'a kaldı.

Play-off mücadelesinde Macaristan'ı yenen Almanya'ya yenilen milli takım, turnuvayı Avrupa 6'ıncısı olarak tamamladı ve kıta elemelerine katılma hakkı elde etti.

TBESF başkanı Muaz Ergezen "Sahada sporcularımızla beraber olmanın ve yaptığımız değişikliklerin ne kadar isabetli olduğunu gördük. Portekiz yolunda sporcularımıza başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.


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