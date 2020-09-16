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Spor

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Marmaris'te koşulacak

Dünya Ralli Şampiyonası takviminin 5. yarışı Türkiye Rallisi 18-20 Eylül'de Marmaris’te koşulacak. Red Bull sporcusu Yağız Avcı, Türkiye’yi WRC3 kategorisinde temsil edecek

Musa Samur   | 16.09.2020
Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Marmaris'te koşulacak Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Ankara

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) takviminin 5. yarışı Türkiye Rallisi 18-20 Eylül'de Marmaris’te koşulacak. 

Red Bull sporcusu 6 kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier’nin de yarışacağı Türkiye Rallisi'nde tüm sağlık protokolleri uygulanacak ve Marmaris, Ula, Datça’daki etaplara seyirci alınmayacak.

Red Bull sporcuları zirvede geliyor

Kariyerinin 7. Dünya şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, Türkiye Rallisi öncesinde 79 puanla pilotlar sıralamasında liderliğini elinde tutuyor.

Red Bull sporcusu Elfyn Evans, 70 puanla ikinci, Ott Tanak, 66 puanla üçüncü sırada yer alırken diğer Red Bull sporcuları Kalle Rovanpera ve Thierry Neuville bu 3 ismi takip ediyor.

Efsane Loeb yeniden Türkiye’de

Üst üste 9 Dünya Ralli şampiyonluğu yaşayan Red Bull sporcusu Sebastien Loeb, Türkiye’de bir kez daha yarışacağını açıkladı.

Hyundai Motorsport adına yarışan ve 10 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’de mücadele edecek Fransız sporcu, bu sezon ilk kez Monte Carlo’da yarıştı.

Red Bull sporcusu Loeb, 2004, 2005 ve 2010 yıllarında Türkiye Rallisi'ni kazandı.

Yağız Avcı rekor kırmak istiyor

Kariyerinde 5 Türkiye şampiyonluğu ve bir FIA Avrupa Ralli Kupası şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Yağız Avcı da Türkiye’yi WRC3 kategorisinde temsil edecek.

Adus Motorsport takımında yarışan Yağız Avcı, sınıfında 6. kez mutlu sona ulaşarak rekor kırmak istiyor.

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