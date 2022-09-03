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Spor

Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı Afyonkarahisar'da başladı

Fatih Gazioğlu, Canan Tükelay   | 03.09.2022
Dünya Motokros Şampiyonası heyecanı Afyonkarahisar'da başladı

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final etapları başladı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde dört farklı sınıfta serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan organizasyonda, ilk gün Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nın (WMX) yanı sıra Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX Open) ilk yarışları yapılacak.

MXGP Türkiye büyük ve gençler sınıfının yarışları ise yarın tamamlanacak ve 2022 yılında dereceye girenlere ödülleri verilecek.

Motokrosçular şampiyonluk için gaza basacak

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında gerçekleştirilen Dünya Motokros Şampiyonası'nın final ayağına kapılarını açtığını söyledi.

Şampiyonanın, 3-4 Eylül'de 150 sporcuyla başlayacağını aktaran Akülke, "Şampiyonada 34 ülkeden sporcu var. Afyonkarahisar gerçekten inanılmaz bir mücadeleye ev sahipliği yapacak. Çünkü üç branşın, üç şampiyonanın şampiyonu Afyonkarahisar'da belli olacak." dedi.

Finallerin yapılacağı 4 Eylül Pazar gününden sonra Dünya Şampiyonası'nın tüm ödüllerinin ilk defa Türkiye'de verileceğini belirten Akülke, şunları kaydetti:

"Şampiyonanın 2022 ödül töreni de Afyonkarahisar'da olacak. Spor turizmi kapsamında yapılan bu organizasyon, Afyonkarahisar ve Türkiye'nin hem ekonomisine, hem tanıtımına çok ciddi katkıda bulunmakta. İki şeyi bir arada kutluyoruz. Birincisi en istikrarlı spor organizasyonunu, ikincisi 4. yılda 5. kez dünya şampiyonası yaparak başardık."

"Yerinde izlemek istiyorsanız Afyonkarahisar'a bekliyoruz"

Akülke, bu organizasyonun uzun yıllar boyunca hem Türkiye'de hem de Türkiye'nin diğer şehirlerinde yayılmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Şampiyona için Afyonkarahisar'da her şeyin hazır olduğunu anlatan Akülke, "Tüm takımlar ve lojistikler geldi. Saha hazır. Hakemler burada. Tüm yöneticiler burada. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, bu büyük şöleni hem Türkiye MotoFest'i hem Dünya Motokros Şampiyonasını yerinde izlemek istiyorsanız Afyonkarahisar'a bekliyoruz." diye konuştu.

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