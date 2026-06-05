Dünya Kupası'nın iki "Altın Top"a sahip tek oyuncusu Messi
Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Dünya Kupası tarihinde "Altın Top" ödülünü iki kez kazanan tek futbolcu oldu.
Mutlu Demirtaştan
05 Haziran 2026•Güncelleme: 05 Haziran 2026
İSTANBUL
FIFA tarafından 1982 Dünya Kupası'ndan itibaren uygulamaya konulan "Altın Top", FIFA Teknik Komitesi tarafından seçilen en iyi futbolcu listesinin medya mensupları tarafından oylanmasıyla belirleniyor.
İspanya'da düzenlenen 1982 Dünya Kupası'nda attığı 6 golle hem "gol kralı" ünvanını elde eden hem de İtalya'nın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynayan Paolo Rossi, "Altın Top"un da ilk sahibi oldu.
Meksika 1986'da bu kez sahneye Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona çıktı. İngiltere'ye elle attığı golle organizasyona damgasını vuran Maradona, Arjantin'in şampiyonluğunda pay sahibi olurken "Altın Top"u da aldı.
İtalya 1990'da ise bir ilk yaşandı ve ilk kez şampiyon olmayan bir takımın oyuncusu "Altın Top" aldı. Almanya'nın şampiyon olduğu turnuvada İtalyan futbolcu Salvatore Schillaci bu ödüle layık görüldü.
ABD 1994'de Brezilyalı Romario, Fransa 1998'de Brezilyalı Ronaldo, Güney Kore ve Japonya'daki 2002 Dünya Kupası'nda Alman kaleci Oliver Kahn, Almanya 2006'da Fransız Zinedine Zidane, Güney Afrika 2010'da Uruguaylı Diego Forlan, Brezilya 2014'te Arjantinli Lionel Messi, Rusya 2018'de Hırvat Luka Modric "Altın Top"u kazandı.
Messi tarihe geçti
Messi, Dünya Kupası'nda "Altın Top" ödülünü iki kez kazanan tek futbolcu konumunda bulunuyor.
Yıldız futbolcu, Brezilya 2014'ten sonra takımının şampiyonluğunda büyük rol oynadığı Katar 2022'de de ödülün sahibi oldu.
Ayrıca Messi, FIFA'nın 2002'den beri uygulamaya başladığı "maçın oyuncusu" ödülünü 11 kez kazanarak bu alanda da zirvede yer aldı.
Dünya Kupası'nda 1982'den bu yana uygulanan "Altın Top" ödülünü alan futbolcular şunlar:
Kupa
Futbolcu
Ülkesi
1982 İspanya
Paola Rossi
İtalya
1986 Meksika
Diego Maradona
Arjantin
1990 İtalya
Salvatore Schillaci
İtalya
1994 ABD
Romario
Brezilya
1998 Fransa
Ronaldo
Brezilya
2002 G.Kore-Japonya
Oliver Kahn
Almanya
2006 Almanya
Zinedine Zidane
Fransa
2010 Güney Afrika
Diego Forlan
Uruguay
2014 Brezilya
Lionel Messi
Arjantin
2018 Rusya
Luka Modric
Hırvatistan
2022 Katar
Lionel Messi
Arjantin
"Altın Eldiven"
Dünya Kupası'nda en iyi kalecilere verilen "Altın Eldiven" uygulaması, 1994 ABD'de hayata geçirildi.
İlk olarak SSCB'nin unutulmaz kelecisi Lev Yashin adına verilmeye başlanan ödül, 2010'dan itibaren "Altın Eldiven" olarak değiştirildi.
"Altın Eldiven" ödülünü kazanan kaleciler ve ülkeleri şöyle:
Kupa
Futbolcu
Ülkesi
1994 ABD
Michel Preud'homme
Belçika
1998 Fransa
Fabien Barthez
Fransa
2002 G.Kore-Japonya
Oliver Kahn
Almanya
2006 Almanya
Gianluigi Buffon
İtalya
2010 Güney Afrika
Iker Casillas
İspanya
2014 Brezilya
Manuel Neuer
Almanya
2018 Rusya
Thibaut Courtois
Belçika
2022 Katar
Emiliano Martinez
Arjantin
En iyi genç oyuncu
Dünya Kupası'nda "en iyi genç oyuncu" ödülü, 1958'den itibaren verilmeye başlandı.
Bu ödülü, ilk olarak Pele kazandı, son ödül ise Arjantinli Enzo Fernandez'e gitti.
"En iyi genç oyuncu" ödülünü alan isimler şunlar:
Kupa
Futbolcu
Ülkesi
Yaşı
1958 Brezilya
Pele
Brezilya
17
1962 Şili
Florian Albert
Macaristan
20
1966 İngiltere
Franz Beckenbauer
Almanya
20
1970 Meksika
Teofilo Cubillas
Peru
21
1974 Batı Almanya
Wladyslaw Zmuda
Polonya
20
1978 Arjantin
Antonio Cabrini
İtalya
20
1982 İspanya
Manuel Amoros
Fransa
21
1986 Meksika
Enzo Scifo
Belçika
20
1990 İtalya
Robert Prosinecki
Yugoslavya
21
1994 ABD
Marc Overmars
Hollanda
20
1998 Fransa
Michael Owen
İngiltere
18
2002 G.Kore-Japonya
Landon Donovan
ABD
20
2006 Almanya
Lukas Podolski
Almanya
21
2010 Güney Afrika
Thomas Müller
Almanya
20
2014 Brezilya
Paul Pogba
Fransa
21
2018 Rusya
Kylian Mbappe
Fransa
19
2022 Katar
Enzo Fernandez
Arjantin
21
Centilmenlik ödülü
"FIFA Centilmenlik Ödülü", Dünya Kupası boyunca en centilmen takıma veriliyor ve ikinci tura kalan takımlar arasından seçiliyor.
İlk olarak 1970'te Peru'ya verilen ödülü son kazanan ülke ise İngiltere oldu. Centilmenlik ödülünü en çok kazanan ülke, 4 kezle Brezilya oldu, İspanya ve İngiltere 3'er, Peru, Batı Almanya, Arjantin, Fransa, Belçika ve Kolombiya ise birer kez en centilmen takım seçildi.