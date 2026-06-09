Dünya Kupası'nın en "hırçın" takımı Brezilya

Dünya Kupası tarihinin en "hırçın" takımı, bu kupayı en çok kazanan Brezilya oldu.
Mutlu Demirtaştan
09 Haziran 2026•Güncelleme: 09 Haziran 2026
İSTANBUL
Brezilya, bugüne dek katıldığı turnuvalarda 11 kırmızı kart gördü ve en çok kırmızı kartla cezalandırılan ülke olarak dikkati çekti. Bu ülkeyi, 10 kırmızı kartla Arjantin, 9'ar kırmızı kartla Uruguay ve Kamerun izledi.
Almanya, İtalya ve Hollanda ise 8'er kırmızı kartla cezalandırıldı.
Türkiye'ye 2 kırmızı kart
Türkiye, Dünya Kupası'nda 2 kez kırmızı kart gördü.
2002 Dünya Kupası'nda milli takımın Brezilya ile yaptığı ve 2-1 kaybettiği karşılaşmada Alpay Özalan ve Hakan Ünsal'a kırmızı kart çıktı.
177 kırmızı kart
Hakemler, bugüne kadar yapılan 22 Dünya Kupası'nda 177 kez kırmızı karta başvurdu.
Almanya'da 2006'da yapılan Dünya Kupası, 28 kırmızı kartla en çok kart gösterilen turnuva olarak dikkati çekti. 1950 Brezilya ve 1970 Meksika'da ise hakemler oyuncu atma yoluna gitmedi.
Dünya Kupası'nda hakemlerin kırmızı ve sarı kart göstermeleri uygulamasına 1970'te geçildi. Daha önceki turnuvalarda hakemler kart göstermeden futbolcuyu oyundan ihraç ediyor ya da uyarıyordu.
22 Dünya Kupası'nda gösterilen kırmızı kart sayısı şöyle:
Tarih
Ülke
K.Kart-İhraç
1930
Uruguay
1
1934
İtalya
1
1938
Fransa
4
1950
Brezilya
-
1954
İsviçre
3
1958
İsveç
3
1962
Şili
6
1966
İngiltere
5
1970
Meksika
-
1974
Batı Almanya
5
1978
Arjantin
3
1982
İspanya
5
1986
Meksika
8
1990
İtalya
16
1994
ABD
15
1998
Fransa
22
2002
Güney Kore-Japonya
17
2006
Almanya
28
2010
Güney Afrika
17
2014
Brezilya
10
2018
Rusya
4
2022
Katar
4
TOPLAM
177
Kupaların ilk kırmızı kartı Türk hakemden
Dünya Kupası'nda kırmızı kart uygulaması, 1970 Meksika'da başladı. Ancak bu kupada hakemler, kırmızı kartlarına başvurmadı.
Almanya'da gerçekleştirilen 1974 Dünya Kupası'na çağrılan ilk Türk hakem Doğan Babacan, bu kupada tarihe geçti. Babacan, Almanya ile Şili arasında Berlin'de oynanan maçın 67. dakikasında Şilili futbolcu Carlos Caszely'yi kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Bu kart, Dünya Kupası tarihinin ilk kırmızı kartı oldu.
Bir maçta 4 kırmızı kart
Dünya Kupası'nda bugüne dek bir maçta en çok 4 kırmızı kart gösterildi.
Almanya 2006'da yapılan Portekiz-Hollanda karşılaşması, en çok kırmızı kart gösterilen maç olarak kayıtlara geçti. Bu maçta Rus hakem Valentin Ivanov, 4 kez kırmızı kartına başvurdu.
Portekiz'de Costinha (45+1. dakika) ve Deco (78. dakika), Hollanda'da ise Khalid Boulahrouz (64. dakika) ile Giovanni Van Bronckhorst (90+5. dakika) kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Son 16 turunda oynanan karşılaşmayı Maniche'nin golüyle 1-0 kazanan Portekiz, çeyrek finale yükseldi.
Final maçında gösterilen ilk kırmızı kart 1990'da
Kupa tarihinde final maçlarındaki ilk kırmızı kart, 1990 İtalya'da gösterildi.
Batı Almanya ile Arjantin arasında yapılan finalde Güney Amerika ekibi, 65. dakikada Pedro Monzon'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.
Böylece Monzon, final maçlarında kırmızı kart gören ilk futbolcu oldu. Batı Almanya'nın 85. dakikada Andreas Brehme'nin penaltı golüyle 1-0 kazanıp şampiyon olduğu maçta Arjantin, 87. dakikada Gustavo Dezotti'nin kırmızı kartıyla karşılaşmayı 9 kişi tamamladı.