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Spor

"Dört büyükler"den ilk 9 ayda 5,6 milyar lira zarar

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketleri, 2024-25 sezonunun ilk 9 ayında 5,6 milyar lira zarar etti.

Eyüp Karakuş  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
"Dört büyükler"den ilk 9 ayda 5,6 milyar lira zarar

İstanbul

Kulüplerin, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği 9 aylık finansal durum ve geçmiş dönemdeki bağımsız denetçi raporlarına göre dört kulüp de kazandığından fazla harcadı.

Fenerbahçe ve Galatasaray, 1 Haziran 2024 ile 28 Şubat 2025 arasındaki ilk dokuz aylık dönemde kar elde ettiklerini açıklasalar da bağımsız denetçilerin bir önceki dönemin raporları uyarınca dört kulübün toplam zararı 5,6 milyar lirayı buldu.

Bu zararın dönemsel kur karşılığı ise 147,9 milyon avro.

Tahsil edilemeyen ama gelir kalemine yazılan faiz girdisi

Dört büyük kulüp; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, Fenerbahçe Futbol AŞ, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ ile Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ adıyla borsada işlem görüyor.

Bu şirketler, kulüplerin dernek (yeni kanunla spor kulübü hüviyetini aldı) ve/veya diğer şirketleriyle (GS Store, Fenerium, Kartal Yuvası, TS Club, FB TV, GS TV vs) bağlantılı konumda (grup) bulunuyor. Söz konusu dernek ve şirketler, finansal tablolarda "ilişkili taraf" şeklinde yer alıyor.

Kamuya açık söz konusu şirketler, sürekli bu ilişkili taraflardan alacaklı pozisyonunda yer alıyor ve bu alacaklara faiz de işletiliyor.

Örneğin A kulübünün borsada işlem gören X şirketi, ekonomik raporlarını sunarken ilişkili taraflardan ticari olmayan Y meblağında alacağının bulunduğunu ve bu alacağa karşılık Z tutarında faiz işletildiğini belirtiyor ve bu faiz şirketin gelir hanesine yazılıyor.

Şirketlerin mali tablolarını sezonun ilk yarısında ve sonunda inceleyen bağımsız denetçiler ise hazırladıkları raporlarda uzun yıllardır durumu açık ve sarih şekilde şöyle açıklıyor:

"Grubun, ilişkili taraflardan Y tutarında ticari olmayan alacağı olup söz konusu alacağın belirli bir vadesi bulunmamaktadır. Grup, söz konusu alacak için Z tutarında faiz geliri kaydetmiştir ancak söz konusu alacaklara ilişkin herhangi bir tahsilat gerçekleştirilememiştir. Vade ve şekildeki belirsizlikler sebebiyle anılan alacakların tahsilatına dair kanaat oluşturulamamıştır."

Diğer bir deyişle, şirketlerin gelir hanelerine yazdığı "ilişkili taraflardan faiz girdisi"nin tahsilatı yok ve bunun gerçekleşmesine dair olumlu kanaat de yok.

En fazla zarar Trabzonspor’da

Denetçilerin geçmiş raporları uyarınca gelir kalemine yazılan faizler devre dışı bırakıldığında Trabzonspor, 1,97 milyar lirayla (52,07 milyon avro) en fazla zarar eden kulüp konumunda.

Bordo-mavilileri 1,44 milyar lira (37,93 milyon avro) zararla Beşiktaş takip ediyor.

Fenerbahçe'nin 1,12 milyar lira (29,72 milyon avro) zararla kapattığı dönemde, Galatasaray da 1,07 milyar liralık (28,19 milyon avro) zarara engel olamadı.

Dört kulüp şirketlerinin 1 Haziran 2024 ile 28 Şubat 2025 arasındaki dönemde gelir/gider tablosu şöyle:​​​​​​​​​​​​​​

1 HAZİRAN 2024 - 28 ŞUBAT 2025
Kulüp ŞirketleriGelir Milyar₺Gider Milyar₺Zarar Milyar₺Zarar Milyon€
Trabzonspor2,244,211,9752,07
Beşiktaş6,127,561,4437,93
Fenerbahçe8,529,641,1229,72
Galatasaray9,8810,951,0728,19
Toplam26,7632,365,6147,9
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