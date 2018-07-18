'Dopingle mücadele üst düzeyde'

ERZURUM - FAHRETTİN GÖK

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkan Vekili Mustafa Yasin Taş, TAF'ın yürüttüğü çalışmalar ve dopingle mücadele konularında AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yeteneklerin keşfedilmesi ve Türk sporuna kazandırılması için aralıksız çalıştıklarını belirtti.

"Şampiyon doğmuş kişileri bulmak bizim en büyük hedefimiz." diyen Taş, "Buna ulaşmak için yaptığımız en büyük çalışma, bu yetenekleri üst kademelere çıkaracak olan liglerin oluşturulmasıydı. 15 bölgede 14 yaş altı yarışmaları düzenliyoruz. Buraya binlerce çocuk geliyor. 16 yaş altı yarışları yaptık. 18 ve 20 yaş altı için lig oluşturduk. Oraya da takımlarımız geliyor. Amacımız o imkanları hazırlamak ve o yetenekleri beklemek." ifadelerini kullandı.

"Guliyev, Escobar ve Harvey, rol model oluyor"

Başkan vekili Taş, üst yapıyla ilgili çalışmalarda disiplin, ölçme ve değerlendirmenin ön planda tutulduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bunu da sürekli olarak sporcularımız üzerinde takip ederek sağlıyoruz. Milli atlet Ramil Guliyev şimdi zirvede bir isim. Onun gibi Yasmani Copello Escobar ile Jak Ali Harvey altyapıdan gelen sporculara büyük örnek ve onlara rol model oluyor. Yan yana koşmaları ve yaptıkları dereceler onları pozitif etkiliyor."

"Mantalite olarak doğru yolda olduğumuzu söyleyebiliriz"

Dopingle mücadelenin son derece dikkatli bir şekilde sürdürüldüğüne dikkati çeken Taş, doping yapanlar arasında 4 veya 8 yıl ile ömür boyu men cezası alanların olduğunu anımsattı.

Mustafa Yasin Taş, bunların tamamen atletizm camiasından uzaklaştırıldığını aktararak, "Sporcular dopingsiz, bu işin sadece antrenmanla yapılabileceğini, iyi dinlenme, iyi beslenme ve iyi yüklenme üçgenindeki hazırladığımız programlarla zirveye ulaşabileceğimize inandılar. Daha önce bu yollara girenler 'ilaçsız bu iş olmaz' şeklinde düşünmüş olabilir. Artık müsabaka içi ve müsabaka dışı çok yoğun kontroller var." değerlendirmesinde bulundu.

Sporculardan numune alınma işleminde 2012 yılı öncesine göre yaklaşık 5 kat artış olduğuna işaret eden Taş, şunları kaydetti:

"Yeni yetişen sporcu, 'antrenörüm bana 10 yıl sonra hiç tespit edilemeyecek bir ilaç bile vermiş olsa kullanmam. Çünkü 10 yıl sonra tespit edilebilir' diyecek. Dopingle ilgili doğru yolda gidiliyor, dünya da doğru yolda gidiyor. Mücadele üst düzeyde. Sporcuların dopinge yaklaşımı eskisi gibi değil, 180 derece dönmüş durumda. Herkes 'yüklenme, dinlenme, beslenmeden neler çıkartabilirim' diye düşünüyor. Tek tük çıkabilir. Bunlara yapabileceğimiz bir şey yok ama mantalite olarak doğru yolda olduğumuzu söyleyebiliriz."