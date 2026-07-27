Deniz Sapmaz, Avrupa Kadınlar Amatör Şampiyonası’nda final turuna yükselen ilk Türk golfçü oldu.

Deniz Sapmaz, Türk golfü adına ilke imza attı Deniz Sapmaz, Avrupa Kadınlar Amatör Şampiyonası’nda final turuna yükselen ilk Türk golfçü oldu.

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre Deniz, Avrupa Golf Birliği (EGA) tarafından İsveç’in Allerum kasabasıyla aynı taşıyan tesiste düzenlenen organizasyonda mücadele etti.

Deniz, 25 ülkeden 144 sporcunun katıldığı organizasyonda ilk 36 çukurun ardından son 94 sporcu arasına girdi. Deniz, 54 çukur sonunda da 60 kişinin katılmaya hak kazandığı final turuna adını yazdırdı.

Bu başarısıyla Türk golfü adına bir ilke imza atan 17 yaşındaki Deniz, şampiyonayı 43. sırada tamamladı.