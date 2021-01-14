Demir Grup Sivasspor'dan "kar" klibi
Demir Grup Sivasspor, kenti ve kulüp tesislerini beyaza bürüyen kar yağışı dolayısıyla klip hazırladı.
Sivas
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, kenti ve kulüp tesislerini beyaza bürüyen kar yağışı dolayısıyla klip hazırladı.
Her yerde kar var. ❄️— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) January 14, 2021
Kalbim senin bu gece. ❤️🤍
📍 Sivasspor Tesisleri pic.twitter.com/dUyUqRXCvm
Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı takımın, antrenmanlarını yaptığı kulüp tesisleri kar yağışının ardından beyaza büründü.
Kulüp tarafından hazırlanan klipte, Nilüfer'in seslendirdiği "Her yerde kar var" adlı şarkı eşliğinde, karla kaplı tesislerinin yanı sıra antrenman sahasında kardan adam yapan teknik direktör Rıza Çalımbay ve bazı futbolcuların görüntülerine de yer verildi.
Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler çok sayıda beğeni aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.