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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun daha yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.

Muhittin Sandıkçı   | 14.01.2021
Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Rize


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüzde görülen lüzum üzerine yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir." ifadesine yer verdi.

Söz konusu sporcunun izole edildiğini aktaran Türüt, "Mevcut algoritmalar rehberliğinde sporcumuzun gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Böylece kulübümüzde Kovid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 2'ye yükselmiştir." bilgisini paylaştı.

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