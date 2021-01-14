Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da bir futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüzde görülen lüzum üzerine yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, 1 futbolcumuzda pozitif sonuç rapor edilmiştir." ifadesine yer verdi.
Söz konusu sporcunun izole edildiğini aktaran Türüt, "Mevcut algoritmalar rehberliğinde sporcumuzun gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Böylece kulübümüzde Kovid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 2'ye yükselmiştir." bilgisini paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.