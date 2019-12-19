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Spor

David Blatt, NBA'de New York Knicks'e danışman oldu

David Blatt, Amerikan Basketbol Ligi NBA'de New York Knicks'e danışman oldu

Mutlu Demirtaştan   | 19.12.2019
David Blatt, NBA'de New York Knicks'e danışman oldu

İstanbul

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks, David Blatt'ı danışman olarak göreve getirdi.

New York Knicks, 60 yaşındaki Blatt'ın basketbol operasyonları danışmanı olarak takıma katıldığını duyurdu.

Knicks'in açıklamasında görüşüne yer verilen Blatt ise kariyerinde yeni bir adım attığını belirterek, "Resmi olarak başantrenörlükten emekli oluyorum. Basketboldaki diğer olanaklara odaklanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında yaptığı açıklamayla Multipl Skleroz (MS) hastalığına yakalandığını duyuran Blatt, sağlık sorunu nedeniyle Yunanistan'ın Olympiakos takımındaki başantrenörlük görevinden ayrılmıştı.

Türkiye'de Anadolu Efes ve Darüşşafaka takımlarında görev alan Blatt, 2014'te İsrail'in Maccabi Tel Aviv ekibiyle THY Avrupa Ligi'nde şampiyonluk yaşamıştı.

NBA'de 2014-2016 yıllarında Cleveland Cavaliers'ı çalıştıran ABD asıllı İsrailli Blatt, Rusya Milli Takımı'yla da 2007 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.


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