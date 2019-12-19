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Spor, Futbol

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yılı 29. basamakta tamamladı

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 29. basamaktaki yerini korudu.

Mutlu Demirtaştan   | 19.12.2019
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yılı 29. basamakta tamamladı

İstanbul

FIFA'nın internet sitesinden aralık ayı dünya sıralaması açıklandı.

Türkiye'nin 2019'u bin 494 puanla 29. sırada tamamladığı klasmanın ilk 10'unda geçen aya göre değişiklik yaşanmadı.

Belçika, geçen senenin ardından bir kez daha yılı zirvede tamamladı. Belçika'nın ardından Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer aldı.

Yılın en büyük çıkışını ise geçen sene aralık ayından bu yana 38 basamak atlayarak 93. sıradan 55'inciliğe yükselen Katar gerçekleştirdi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Şubat 2020'de açıklanacak.

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