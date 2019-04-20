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Spor

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunda 5. etap heyecanı

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabı, Bursa'da başladı.

Emre Doğan   | 20.04.2019
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunda 5. etap heyecanı

Bursa

Bursa Valiliği önünde startı verilen beşinci etapta bisikletçiler, 4 kilometre erken finiş yapacak.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle finiş noktası 4 kilometre geriye çekildi.

Dünyadaki tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, yarış takviminde 164,1 kilometre olan Bursa ile Kartepe arasındaki etabın 160,1 kilometresini koşarak finiş noktasına ulaşacak.

TUR 2019'un ilk 2 etabını Bora-Hansgrohe (Almanya) takımından İrlandalı Sam Bennett, üçüncü etabını Deceuninck Quick-Step (Belçika) ekibinden Hollandalı Fabio Jakobsen ve dördüncü etabını Lotto Soudal'dan (Belçika) Avustralyalı Caleb Ewan kazandı.

Genel klasmanda ise Bennett'ın liderliği devam ediyor.

Bu yıl, ilk rotasını andıran "nostaljik" bir güzergahta koşulan 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın İstanbul'da tamamlanacak. 

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