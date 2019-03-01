Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güneş'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş'i telefonla arayarak kutladı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Şenol Güneş'i tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Güneş'i telefonla arayarak yeni görevinde başarı diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.