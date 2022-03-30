CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Türk derbisi
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final turunda VakıfBank ile Fenerbahçe Opet yarın ilk maçta karşı karşıya gelecek.
İstanbul
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak Türk derbisi saat 19.00'da başlayacak.
Karşılaşmanın rövanşı 6 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayacak takım, yarı final turunu maç yapmadan geçen İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano ile finalde karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.