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Spor

CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Türk derbisi

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final turunda VakıfBank ile Fenerbahçe Opet yarın ilk maçta karşı karşıya gelecek.

Ercan Çakar   | 30.03.2022
CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Türk derbisi

İstanbul

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak Türk derbisi saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 6 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayacak takım, yarı final turunu maç yapmadan geçen İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano ile finalde karşılaşacak.

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