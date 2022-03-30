Dolar
14.66
Euro
16.33
Altın
1,922.03
ETH/USDT
3,408.80
BTC/USDT
47,423.00
BIST 100
2,225.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor sahasında 387 gündür kaybetmiyor

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, sahasında 387 gündür mağlup olmuyor.

Selçuk Kılıç   | 30.03.2022
Trabzonspor sahasında 387 gündür kaybetmiyor

Trabzon

Ligde 70 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 387 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 15 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 21 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.

İç sahada da lider

Trabzonspor, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Bordo-mavililer, Medical Park'ta topladığı 37 puanla iç sahada en fazla puan toplayan takım olarak ilk sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'da Kovid-19 vakalarında artış sürmesine rağmen tedbirler kaldırılıyor
Kovid-19 aşılaması devam ettikçe tedirgin edici vaka artışı beklenmiyor
İtalya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı yeniden 100 bine yaklaştı
AB'nin sağlık yetkilisi Kovid-19 salgınının bitmediği uyarısında bulundu
Türkiye'de 16 bin 190 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Trabzonspor sahasında 387 gündür kaybetmiyor

Trabzonspor sahasında 387 gündür kaybetmiyor

Portekiz ve Polonya, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı

Galatasaraylı Mustafa Muhammed penaltı kaçırdı, Mısır Dünya Kupası dışında kaldı

Türkiye özel maçta İtalya'ya 3-2 yenildi

Türkiye özel maçta İtalya'ya 3-2 yenildi
Eriksen, kalp krizi geçirdiği stadyumdaki ilk maçında gol attı

Eriksen, kalp krizi geçirdiği stadyumdaki ilk maçında gol attı
Avrupa kulüplerinden finansal fair play değişikliğine yeşil ışık

Avrupa kulüplerinden finansal fair play değişikliğine yeşil ışık