Trabzonspor sahasında 387 gündür kaybetmiyor

Trabzon
Ligde 70 puanla liderlik koltuğunda oturan bordo-mavililer, geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında 387 günlük sürede mağlubiyet yüzü görmedi.
Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından geçen sezon 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken bu sezon 15 karşılaşmada ise 11 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Bordo-mavililer, böylece sahasındaki son 21 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik elde etme başarısı gösterdi.
İç sahada da lider
Trabzonspor, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.
Bordo-mavililer, Medical Park'ta topladığı 37 puanla iç sahada en fazla puan toplayan takım olarak ilk sırada yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.