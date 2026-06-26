CANLI- Türkiye: 2 - ABD: 2

[1/14] FIFA 2026 Dünya Kupası D Grubu 3. maçında Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri takımları, ABD’nin Los Angeles kentindeki Los Angeles Stadyumu’nda karşılaştı.

[2/14] Bir pozisyonda, milli takım oyuncusu Arda Güler, hava topuna yükseldi.

[3/14] Bir pozisyonda, milli takım oyuncusu Salih Özcan (5) ile ABD'li Giovanni Reyna (7) mücadele etti.

[4/14] Bir pozisyonda, milli takım oyuncusu Oğuz Aydın (24), ABD'li Timothy Weah (21) ile mücadele etti.

[5/14] Taraftarlar, karşılaşmayı takip etti.

[6/14] Bir pozisyonda, milli takım oyuncusu Oğuz Aydın (24), ABD'li Auston Trusty (6) ile mücadele etti.

[7/14] Türk taraftarlar, gol sevinci yaşadı.

[8/14] Arda Güler'in (8) attığı golün ardından milli oyuncular sevinç yaşadı.

[9/14] Arda Güler'in (8) attığı golün ardından milli oyuncular sevinç yaşadı.

[10/14] Orkun Kökçü'nün (6) attığı golün ardından milli futbolcular sevinç yaşadı.

[11/14] Milli takım oyuncusu Salih Özcan'a (yerde) yaptığı faulün ardından maçın hakemi Mustapha Ghorbal, ABD'li oyuncu Sebastian Berhalter'e (14) sarı kart gösterdi.

[12/14] Türk taraftarlar, milli takımı destekledi.

[13/14] Karşılaşmada, milli futbolcu Eren Elmalı da forma giydi.

[14/14] Bir pozisyonda, milli takım oyuncusu Arda Güler (8), topu ağlarla buluşturan şutu çekti.