CANLI- Türkiye: 2 - ABD: 2

Stat: Los Angeles
Hakemler: Mustapha Ghorbal, Mokrane Gourari, Abbes Zerhouni (Cezayir)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Kenan Yıldız, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz
ABD: Turner, Trusty, McKenzie, Scally, Robinson, Reyna, McKennie, Berhalter, Aaronson, Weah, Pepi
Goller: Dk. 3 Trusty (ABD), Dk. 10 Arda Güler, Dk. 31 Orkun Kökçü (Türkiye), Dk. 49 Berhalter (ABD)
Sarı kart: Dk. 19 Berhalter (ABD)
Karşılaşmanın 3. dakikasında ABD öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Belharter uzak direğe ortaladı. Kale sahası önü sağ çaprazında boş kalan Trusty, meşin yuvarlağı düzeltip çaprazdan sert vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.
10. dakikada A Milli Futbol Takımı maçta eşitliği yakaladı. Arda Güler'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta rakipten önce topu kapan Barış Alper Yılmaz, penaltı noktasına hareketlenen Arda Güler'le yeniden topu buluşturdu. Yıldız oyuncu karşı karşıya pozisyonda sert vurdu ve topu ağlara yolladı: 1-1.
31. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Kenan'ın pasında topla buluşan Arda Güler, soldan savunmanın arkasına sarkan Eren Elmalı'ya pasını aktardı. Bu futbolcu son çizgiye inip kale sahası önündeki Orkun'a yerden ortaladı. Orkun Kökçü yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 2-1.
Müsabakanın ilk yarısı A Milli Futbol Takımı'nın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
ABD filelerini havalandıran Arda Güler, 21 yaş 120 günlükken attığı golle Emre Belözoğlu’nun Kosta Rika karşısında 21 yaş 275 günlükken kırdığı rekoru geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu oldu.
Vincenzo Montella, Paraguay mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Mert Müldür, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu’nun yerine Zeki Çelik, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz’a görev verdi.
İtalyan teknik adam ABD karşısında ilk 11'de Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz'a şan verdi.
Yedeklerde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün ve Can Uzun bekledi.
Ay-yıldızlı ekipte Ozan Kabak ile Oğuz Aydın, Dünya Kupası'nda ilk maçlarına ABD karşısında çıktı.
Teknik direktör Montella, Avustralya ve Paraguay maçlarında şans vermediği Ozan ve Oğuz'a ABD karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.
Hakan Çalhanoğlu'nun yedekler arasında yer aldığı ay-yıldızlı ekipte Zeki Çelik kaptan olarak sahaya çıktı.
Zeki, Türkiye'nin Venezuela ile oynadığı hazırlık maçında da kaptanlık pazubendi takmıştı.
A Milli Futbol Takımı'nın, ABD ile oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.
Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti.
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