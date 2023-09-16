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Spor

Çanakkale'de "2023 Gelibolu Triatlonu" başladı

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliğiyle Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen "2023 Gelibolu Triatlonu" başladı.

Çiğdem Münibe Alyanak  | 16.09.2023 - Güncelleme : 16.09.2023
Çanakkale'de "2023 Gelibolu Triatlonu" başladı Fotoğraf: Çiğdem Münibe Alyanak/AA

Çanakkale

Kabatepe mevkisinde düzenlenen "2023 Gelibolu Triatlonu"na farklı yaş gruplarında yaklaşık 600 sporcu katıldı.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sene dördüncüsünü düzenledikleri yarışların Türkiye finalini ilk kez Gelibolu'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Birinci gün kulüplerin final yarışlarının yapılacağını, yarın da yaş grupları orta mesafe müsabakasının gerçekleştirileceğini aktaran Yalçınkaya, "Bu sene farklı. Türkiye Puanlı Ligi'nin finali burada bugün gerçekleşecek ve Türkiye kupalarını bugün sporcularımıza vereceğiz. M3'ler ile başladık. Yıldızlar ile devam ediyoruz. Gençler ve elitlerle bugünü sonlandıracağız. Yarın sabah da orta mesafe yaş grupları için Türkiye Şampiyonası olacak. Yaklaşık 600 sporcu var. Burayı marka değeri yüksek hale getirmek için elimizden geleni yapacağız. Uluslararası anlamda iyi noktalara getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Yalçınkaya, Türkiye'de geçen yıl bölgesel liglere başladıklarını anımsatarak, şunları söyledi:

"İstedik ki insanlar kısa seyahatlerle yarışlara ulaşabilsin. O yüzden Türkiye'yi 14 bölgeye böldük. 250-300 kilometre mesafede olan illeri bir bölge ilan ettik. İlk yıl hedefimiz 6 bölgede organizasyonlara başlamaktı fakat geçen sene beklentinin çok üstünde bir taleple 10 bölgede başladık. 9-12 yaş arası 300 olan lisanslı sporcu sayımız, geçen sene bin 380'e çıktı. Şu anda da 2 binin üzerinde. Güneydoğu Anadolu'da 11 ilde faaliyet yaptık. Önümüzdeki hafta ve ondan sonraki hafta 15 ilde tekrar faaliyet yapacağız. 6-7 kente, kıyı şeridine hapsolmuş branşımızı artık tüm Türkiye'ye yayıyoruz. Triatlon Okulu projemiz var. Onu bölgeselde triatlona çevirip, artık tüm triatlon organizasyonlarımızı bölgeye taşımak istiyoruz. Aynı anda yarışlar olsun, sporcu sayımız artsın istiyoruz."

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