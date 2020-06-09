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Spor

Büyük Britanya Rallisi iptal edildi

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Büyük Britanya ayağı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Hüseyin Burak Demirer   | 09.06.2020
Büyük Britanya Rallisi iptal edildi

Ankara

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Galler'in 29 Ekim-1 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapması planlanan organizasyon, sağlık endişelerinin yanı sıra seyahat ve kalabalıkların bir araya gelmesi önündeki kısıtlamalar dolayısıyla 2020'de düzenlenmeyecek.

Kovid-19 sebebiyle şampiyonanın Portekiz, Kenya, Finlandiya ve Yeni Zelanda yarışları iptal edilmiş, Arjantin ve İtalya etapları ise ertelenmişti.

Değişiklik olmadığı takdirde WRC'nin Türkiye ayağı, 24-27 Eylül tarihlerinde Marmaris’te yapılacak.

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