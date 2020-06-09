Euro
7.69
Dolar
6.80
BIST 100
109,006.60
Altın
1,715.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Karşıyakalı bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka futbol takımında yapılan Kovid-19 testinde 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mustafa Güngör   | 09.06.2020
Karşıyakalı bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İzmir

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka futbol takımında yapılan Kovid-19 testinde 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Karşıyaka Spor Kulübü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 8 Haziran Pazartesi günü profesyonel futbol takımı, antrenörler, destek ekibi ve kulüp çalışanlarına Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan ilk test sonucunda bir futbolcuda pozitif vakaya rastlanıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Futbolcumuzun sağlık durumu detaylı takip altına alınmış, kendisi izole edilmiş ve gerekli ileri tetkiklerin yapılması için işlemlere başlanmıştır. Bunun sonucu olarak, futbol takımımızın bugün için programlanmış antrenmanı önlem olarak iptal edilmiştir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de 8,9 milyon kişi hala izinde
Hindistan'da son 24 saatte 10 bine yakın Kovid-19 vakası görüldü
İran Kovid-19 Epidemiyoloji Komitesi Üyesi: Koronavirüs ülkede 15 milyon kişiye bulaşmış olabilir
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı
Güney Afrika, Kübalı doktorlara 14 milyon dolar ödeyecek

Benzer haberler

Karşıyakalı bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Karşıyakalı bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türk sporunun 'Siyah incisi': Vahap Özaltay

İzmir açıklarında 37 sığınmacı kurtarıldı

İzmir Kordonboyu'nda hafta sonu yoğunluğu

İzmir Kordonboyu'nda hafta sonu yoğunluğu

Dünya şampiyonu cimnastikçi Çolak'ın antrenman hasreti bitti

Dünya şampiyonu cimnastikçi Çolak'ın antrenman hasreti bitti
Doğal yaşam sakinlerinin bakıcılarıyla gülümseten dostlukları

Doğal yaşam sakinlerinin bakıcılarıyla gülümseten dostlukları