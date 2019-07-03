Büşra Ün İsviçre'de çiftlerde şampiyon oldu
Milli sporcu Büşra Ün, İsviçre'de düzenlenen Birrhard Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası çiftler kategorisinde şampiyon oldu.
Ankara
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 ülkeden 24 sporcunun katıldığın Birrhard Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda Büşra Ün çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
Milli tenisçi, finalde, takım arkadaşı İsviçreli Nalani Buob ile Buehler-Grosswiler ikilisini 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek kürsünün zirvesine çıkarken, tekler finalinde ise Nalani Buob'a 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybederek ikinci oldu.
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