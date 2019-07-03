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Spor

Büşra Ün İsviçre'de çiftlerde şampiyon oldu

Milli sporcu Büşra Ün, İsviçre'de düzenlenen Birrhard Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

Muhammed Ali Timur   | 03.07.2019
Büşra Ün İsviçre'de çiftlerde şampiyon oldu

Ankara

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 ülkeden 24 sporcunun katıldığın Birrhard Açık Tekerlekli Sandalye Tenis Turnuvası'nda Büşra Ün çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Milli tenisçi, finalde, takım arkadaşı İsviçreli Nalani Buob ile Buehler-Grosswiler ikilisini 6-1 ve 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek kürsünün zirvesine çıkarken, tekler finalinde ise Nalani Buob'a 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kaybederek ikinci oldu.


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