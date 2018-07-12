Bursaspor'dan Yasin Öztekin açıklaması

Bursaspor Kulübü Başkanı Ay, Galatasaray'dan Yasin Öztekin ile prensip anlaşmasına vardıkları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bırakın anlaşmayı görüşmedik bile." dedi.

BURSA



Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Galatasaray'dan Yasin Öztekin ile prensip anlaşmasına vardıkları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Yasin Öztekin ile bırakın anlaşmayı görüşmedik bile." dedi.

Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç gündür medyada Galatasaray'dan Yasin Öztekin ile prensip anlaşmasına vardıkları yönünde haberlerin yer aldığını belirtti.

Söz konusu haberlerin doğru olmadığını vurgulayan Ay, "Bu haberler nasıl çıkıyor bilemiyorum. Yasin Öztekin ile bırakın anlaşmayı görüşmedik bile." ifadelerini kullandı.

Ay, yeni sezonda güçlü bir takım oluşturmak adına yönetim, teknik heyet ve oyuncu izleme ekibiyle titiz bir transfer çalışması yürüttüklerini aktararak, "Sonuçlandırdığımız transferleri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Yasin Öztekin ile prensipte anlaşmış olsak onu da açıklarız. Kulübümüzden resmi bir açıklama yapılmadığı sürece taraftarlarımızın bu tür haberlere inanmamalarını rica ediyorum." diye konuştu.

Bu arada, Bursaspor Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir süredir basında yer alan 'Bursaspor, Yasin Öztekin ile prensip anlaşmasına vardı.' haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Muhabir: Hüseyin Yeşilkavak



