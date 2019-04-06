Bursaspor deplasmanda mağlup

Antalya
Karşılaşmanın 11. dakikasında soldan Ozan Tufan'ın kullandığı kornerde Bursasporlu oyuncu Umut Nayir'in uzaklaştırmak istedi top, ceza sahası dışında Efecan Karaca'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
15. dakikada Tunay Torun'un pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunda, meşin yuvarlak kaleci Haydar Yılmaz'da kaldı.
26. dakikada Bursaspor savunmasından kaptığı topla hareketlenen Ozan Tufan, pasını geriden gelen Cisse'ye çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
Müsabakanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, cezası nedeniyle müsabakayı tribünden takip ederken, yedek kulübesinde yardımcısı Murat Şahin görev aldı.
İkinci yarı
50. dakikada sol taraftan korneri kullanan Ozan Tufan, orta yerine yerden topu Efecan Karaca'ya çıkardı. Topla buluşan Efecan Karaca'nın ceza sahasına girer girmez çektiği şutta meşin yuvarlak, rakip oyuncuya çarparak az farkla dışarı çıktı.
59. dakikada sol kanattan gelişen Bursaspor atağında Yusuf Erdoğan, topu ceza sahasındaki Tunay Torun'a çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda, top üstten dışarı gitti.
69. dakikada Aytemiz Alanyaspor'un sağ taraftan kazandığı serbest atışta Villafanez'in ortasında Bursasporlu oyuncuların uzaklaştırmak istediği top, Ozan Tufan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun vuruşunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.
72. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Cisse'nin Djalma Campos'a çıkardığı top ile atağa kalkan ev sahibi ekipte Villafanez, gelen topu kafayla Cisse'nin önüne indirdi. Cisse, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0
Karşılaşmayı Aytemiz Alanyaspor 1-0 kazandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.