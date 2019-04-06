Kayserispor 3 puanı 3 golle aldı

Sivas
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
4. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Umut Bulut'un pasında Chery, ceza sahası sağ çaprazında müsait durumda topla buluştu. Bu futbolcunun yerden vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.
10. dakikada Kone'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Diabate'nin yerden uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
13. dakikada Özer Hurmacı'nın ara pasında Diabate'nin ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, kaleci Lung gole izin vermedi.
14. dakikada Kayserispor'un sağ taraftan kullandığı kornerin ardından ceza alanında Hasan Hüseyin Acar'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Kone, topu auta gönderdi.
30. dakikada Kayserispor öne geçti. Atila Turan'ın pasında topla buluşan Chery'nin ceza yayı içinden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
33. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta Atila Turan'ın kendi yarı alanından savunmanın arkasında gönderdiği topa hareketlenen Chery'nin ceza yayı civarından vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2
45+1. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor, skoru 3-0'a taşıdı. Konuk ekibin ani gelişen atağında, Deniz Türüç'ün soldan ortasında ceza alanında iyi yükselen Hasan Hüseyin Acar topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu.
Müsabakanın ilk yarısı, İstikbal Mobilya Kayserispor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
47. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunda, kaleci Lung topu iki hamlede kontrol etti.
54. dakikada Diabate'nin sağdan ortasında ön direkteki Kone'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
63. dakikada Özer Hurmacı'nın ceza sahası dışından etkili şutunda, kaleci Lung gole izin vermedi.
71. dakikada Chery'nin pasında topla buluşan Kana Bıyık'ın ceza alanı içinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
84. dakikada Douglas'ın soldan ceza alanına ortasında uzak köşede topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un plase vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-3
Müsabaka İstikbal Mobilya Kayserispor'un 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.