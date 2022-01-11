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Spor

Boksta 25 bin aktif sporcuya ulaşılması hedefleniyor

Türkiye Boks Federasyonu, lisanslı aktif sporcu sayısını 25 bine çıkarmayı hedefliyor.

Abdullah Yıldız   | 11.01.2022
Boksta 25 bin aktif sporcuya ulaşılması hedefleniyor Fotoğraf: Serkan Güner / AA

Kırşehir

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Busenaz Sürmeneli'nin altın, Buse Naz Çakıroğlu'nun da gümüş madalya alması boksa ilgiyi artırdı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, AA muhabirine, boksu yaygınlaştırmak ve başarılı sporcular yetiştirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Alt minik, üst minik, yıldızlar, gençler gibi 7 kategoride sporcu yetiştirdiklerini anlatan Gözgeç, Kırşehir'de düzenlenen 22 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın özellikle Paris'te yapılacak 2024 Yaz Olimpiyatları'na hazırlığın çekirdeğini oluşturacağını söyledi.

Gözgeç, Kovid-19 şartları el verdiği ölçüde bu yıl şampiyona ve turnuvaların gerçekleştirileceğini dile getirerek, "Buradan hemen sonra Aydın'da Liselerarası Türkiye Şampiyonası var. Daha sonra Gençler Türkiye Şampiyonası'nı gerçekleştireceğiz. Sonraki şampiyonaları pandeminin durumuna göre düzenleyeceğiz." dedi.

Bu yıl dünya çapında şampiyonaların da gerçekleştirileceğine değinen Eyüp Gözgeç, "Mart ayında Avrupa Gençler Şampiyonası var. Mayıs ayında İstanbul’da Kadınlar Dünya Şampiyonası yapılacak. Bunlar bizim yakındaki hedeflerimiz. Ağustos ayında Türkiye'de okul çocuklarının Üst Minikler Avrupa Şampiyonası yapılacak. Daha sonra İtalya ve Hırvatistan'da Avrupa Şampiyonası var. 2022 yılındaki çalışmalarımızı bu doğrultuda planlamış durumdayız." diye konuştu.

Antrenörler illerde taramalar yapıyor

Gözgeç, lisanslı sporcu sayısının artırılması, hakem ve antrenörlerin seminerler yoluyla geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim bu işlerde emekçi olarak çalışan antrenörlerimiz var. Bu arkadaşlarımız illerdeki taramalarda görevliler. Okullarda, yurtlarda, mahallelerde taramalar yaparak, boksu anlatarak çalışmalar yapıyorlar. Biz de onları bu yönde teşvik ediyoruz. Planlamalarımızı yaparken, sporcu sayımızı artırmayı, hakem ve antrenörlerimizin gelişimini artırmayı hedefliyoruz. Bu hedeflerimizin hangi aşamasında olduğumuzu da her zaman kontrol ediyor, programlarını yapıyoruz. Bizim 20 bin sporcumuz mu var 30 bin hedef koyuyoruz. Gerçekleştirme oranımızı bizim dışımızda olan şartlar da etkiliyor. Koymuş olduğumuz hedefleri yüzde 85 oranında gerçekleştirmişiz. Yüzde 15 oranında pandemiden dolayı yakalayamamışız."

Türkiye Boks Federasyonu Koordinatörü İsmail Nazlı da lisanslı aktif sporcu sayısını 20 binden 25 bine çıkarmayı hedeflediklerini, bununla ilgili hedeflerini Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirdiklerini aktardı.

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