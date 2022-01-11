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Spor, Futbol

Trabzonspor kalesini kapattı

Süper Lig'in 20. haftası itibarıyla en az gol yiyen (14) takım konumunda bulunan bordo-mavililer, bu sezon 9 maçta ise rakiplerine gol sevinci yaşatmadı.

Selçuk Kılıç   | 11.01.2022
Trabzonspor kalesini kapattı

Trabzon

Spor Toto Süper Lig'de 49 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor, savunma performansıyla dikkati çekiyor.

Şampiyonluk yolunda en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde yer alan bordo-mavililer, kalesini adeta gole kapattı.

Trabzonspor, 20. hafta itibarıyla ligin en az gol yiyen (14) takımı konumunda bulunuyor. Karadeniz ekibi, kalesinde maç başına 0,7 gol gol gördü.

Karadeniz ekibi, bu sezon oynadığı 20 maçın 9'unda rakiplerine gol şansı tanımazken, son 4 maçta ise sadece 1 gol yedi.


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