Dolar
38.76
Euro
43.55
Altın
3,233.70
ETH/USDT
2,626.80
BTC/USDT
103,890.00
BIST 100
9,725.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Donald Trump, Katar’a geldi NATO Genel Sekreteri Rutte, Antalya'da Anadolu Ajansı'na değerlendirmede bulundu
logo
Spor

Bisiklette dünyanın kalbi Sakarya'da atacak

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 2025 Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası ile Dünya Kupası, Sakarya'da gerçekleştirilecek.

Uğur Subaşı  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Bisiklette dünyanın kalbi Sakarya'da atacak

Sakarya

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Sakarya, 5 yıl aradan sonra yeniden Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Şampiyonası 21-22 Haziran'da, UCI Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası yarışları 28-29 Haziran'da Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dünyanın önemli bisiklet sporcularının Sakarya'ya geleceği organizasyonun tanıtım töreni, 17 Mayıs'ta Serdivan Spor Salonu'nda yapılacak.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları'nın sahne alacağı, halk oyunları, dans, akrobasi, ışık ve ses gösterisinin yapılacağı törende ayrıca katılımcılara çekilişle 54 bisiklet hediye edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şampiyonayla Sakarya'nın adını yeniden uluslararası arenada duyuracaklarını ifade etti.

Dünyanın en iyi bisikletçilerinin Sakarya'da şampiyonluk için yarışacağını kaydeden Alemdar, tanıtım törenine tüm sporseverleri davet etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna meselesini daha iyi bir noktaya getirmek için Türkiye büyük bir rol oynuyor
Akkuyu Nükleer Santrali'nde gelecek yıl Rus-Türk ortak tatbikatı planlanıyor
Türk Devletleri Teşkilatı Merkezi Seçim Kurulları Danışma Platformu kuruldu
Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Enstitüsünün kurulmasına ilişkin paylaşım
Akademisyenler Aksaray'daki soğuk su gayzerleri üzerinde çalışma yürütüyor

Benzer haberler

Bisiklette dünyanın kalbi Sakarya'da atacak

Bisiklette dünyanın kalbi Sakarya'da atacak

Sakarya'da fındık kırım fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Emin Müftüoğlu, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu değerlendirdi

Van'da öğretmenler 3 yıldır sağlıklı yaşam için pedal çeviriyor

Van'da öğretmenler 3 yıldır sağlıklı yaşam için pedal çeviriyor
Sakarya'da su samuru fotokapanla görüntülendi

Sakarya'da su samuru fotokapanla görüntülendi
Sakarya'da esnafın drift yapan sürücüyü tabureyle kovalaması kamerada

Sakarya'da esnafın drift yapan sürücüyü tabureyle kovalaması kamerada
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet