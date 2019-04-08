Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu
Beşiktaş'ın olağan seçimli genel kurulu 5 Mayıs'ta, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ikinci toplantı 12 Mayıs'ta yapılacak.
İstanbul
Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı 5 Mayıs'ta, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 12 Mayıs'ta yapılacak.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurul toplantısının 5 Mayıs Pazar günü BJK Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği, birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci ve son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 12 Mayıs Pazar günü aynı gün ve saatte olacağı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.