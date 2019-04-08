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Spor

Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

Beşiktaş'ın olağan seçimli genel kurulu 5 Mayıs'ta, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise ikinci toplantı 12 Mayıs'ta yapılacak.

Ercan Doğan   | 08.04.2019
Beşiktaş'ta seçim tarihi belli oldu

İstanbul

Beşiktaş Kulübünün olağan seçimli genel kurul toplantısı 5 Mayıs'ta, yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise 12 Mayıs'ta yapılacak.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurul toplantısının 5 Mayıs Pazar günü BJK Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği, birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci ve son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 12 Mayıs Pazar günü aynı gün ve saatte olacağı bildirildi.

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