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Spor

Beşiktaş'ta mali genel kurulun tarihi belli oldu

Beşiktaş'ın yıllık olağan genel kurul toplantısı 4 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Ercan Doğan   | 08.04.2019
Beşiktaş'ta mali genel kurulun tarihi belli oldu

İstanbul

Beşiktaş Kulübünün 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurulun yapılacağı tarih belli oldu.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısının 4 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30’da BJK Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 11 Mayıs Cumartesi günü aynı gün ve saatte olacağı bildirildi.

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