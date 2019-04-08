Beşiktaş'ta mali genel kurulun tarihi belli oldu
Beşiktaş'ın yıllık olağan genel kurul toplantısı 4 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı 11 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.
İstanbul
Beşiktaş Kulübünün 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurulun yapılacağı tarih belli oldu.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısının 4 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30’da BJK Akatlar Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantının çoğunluğa bakılmaksızın 11 Mayıs Cumartesi günü aynı gün ve saatte olacağı bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.