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Spor

Beşiktaş'ta grip olan teknik direktör Avcı Portekiz'e gitmedi

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Portekiz temsilcisi Braga ile deplasmanda yapacağı maç için bu ülkeye giden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, kafilede yer almadı.

Metin Arslancan   | 06.11.2019
Beşiktaş'ta grip olan teknik direktör Avcı Portekiz'e gitmedi

İstanbul

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Portekiz temsilcisi Braga ile deplasmanda yapacağı maç için bu ülkeye giden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, kafilede yer almadı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Abdullah Avcı'nın ağır grip nedeniyle kafilede bulunamadığı bildirildi.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Abdullah Avcı, geçirdiği ağır grip nedeniyle devam eden tedavisini aksatmamak için takımımızın Braga kafilesinde yer alamamıştır. Hocamız, tedaviye vereceği cevaba göre tıbbi açıdan uygunluk verilmesi halinde yarın Portekiz'e gidecektir."

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