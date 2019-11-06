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Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakalarının kura çekimi yapıldı.

Erkan Tiryaki   | 06.11.2019
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi

İstanbul

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakalarının kura çekimi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Kura çekimi öncesi konuşma yapan TFF Başkan Vekili Büyükaydın, kupada 160 takımdan son 32 takımın mücadelesine gelindiğini hatırlatarak, "Her tur ayrı bir heyecan katıyor futbolumuza. Önceki turda Süper Lig ekiplerimizi eleyen alt lig takımlarımız oldu, bu da kupa maçlarına ayrı bir heyecan katıyor. 5. turun daha zevkli, mücadeleci geçeceğine inanıyorum. Avrupa'ya gitmenin en öneli yollarından birisi Türkiye Kupası'dır. Kupayı kazanan takım en kestirme yoldan Avrupa'ya giden takımlarımızın arasına katılıyor." ifadelerini kullandı.

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak bu etapta, 4. eleme turunu geçen 27 takımın yanı sıra geride kalan sezonda Süper Lig'i ilk 5 sırada bitiren Galatasaray, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Trabzonspor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor da yer aldı.

Seribaşı takım uygulamasının bulunduğu bu tur, çift maçlı eleme sistemiyle oynanacak. İlk maçlar 3, 4 ve 5 Aralık'ta, rövanşları ise 17, 18 ve 19 Aralık'ta yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda eşleşmeler şöyle:

Kasımpaşa-Vanspor Futbol Kulübü

Altay-Trabzonspor

Beşiktaş-Anagold 24Erzincanspor

Altınordu-Yukatel Denizlispor

BtcTurk Yeni Malatyaspor-Keçiörengücü

Hekimoğlu Trabzon-Medipol Başakşehir

Galatasaray-Tuzlaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor

Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor

Esenler Erokspor-Demir Grup Sivasspor

Fenerbahçe-İstanbulspor

Eyüpspor-Antalyaspor

Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor

Fatih Karagümrük-Göztepe

İstikbal Mobilya Kayserispor-Manisa Futbol Kulübü

Kırklarelispor-Gaziantep Futbol Kulübü

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