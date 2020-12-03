Euro
9.60
Dolar
7.90
BIST 100
1,319.67
Altın
1,840.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara’da “MEB Ajanda ve e- Okul Öğretmen Mobil Uygulamaları” tanıtım toplantısında konuşuyor. Kurtalan'da depremden etkilenen Kayabağlar beldesi havadan görüntülendi.
logo
Spor

Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk edecek

Beşiktaş, Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 03.12.2020
Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk edecek Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

İstanbul

Vodafone Park'ta saat 19.30'da başlayacak Beşiktaş- Kasımpaşa mücadelesini, hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Çetin olacak. 

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren rakipleri Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup ederek üst üste 2 zorlu maçı kayıpsız atlatan Beşiktaş, bir haftayı bay geçmesine rağmen 16 puanla 4. sırada yer alıyor.

Geride kalan 10 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Kasımpaşa da 15 puanla siyah-beyazlı rakibinin bir basamak gerisinde 5. sırada bulunuyor.

Larin cezalı 

Beşiktaş'ın bu sezonki formda golcüsü Cyle Larin, yarın oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Kanadalı futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

Larin'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle izolasyon sürecinde bulunan Ajdin Hasic de yarın oynanacak maçta görev yapamayacak. 

Ersin Destanoğlu ve Dorukhan Toköz dönüyor 

Gaziantep FK karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alan kaleci Ersin Destanoğlu ve sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyen Dorukhan Toköz'ün cezaları sona erdi.

İki futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde Kasımpaşa müsabakasında forma giyebilecek. Ayrıca, Kovid-19 tedavisi sona eren ve takımla idmanlara başlayan Domagoj Vida da yarınki mücadelede forma verilmesi halinde görev alabilecek.

Rosier sınırda

Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Valentin Rosier, ceza sınırında.

Bu sezon Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gören Rosier, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 12. haftada Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak mücadelede takımdaki yerini alamayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NBA'de 48 oyuncunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı
Uzmanından Kovid-19 hastası gebelere 'Reçete edilen ilaçlarınızı kullanın' uyarısı
Hatay'da bazı mahallelere 'korona yoğun bölge' afişi asıldı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 64 milyon 845 bini aştı
Meksika gelecek haftadan itibaren Kovid-19 aşısını uygulamaya başlayacak

Benzer haberler

Beşiktaş ile Kasımpaşa 35. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Kasımpaşa 35. maça çıkıyor

Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk edecek

Süper Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor

Şampiyonlar Ligi'nde Giroud geceye damga vurdu

Şampiyonlar Ligi'nde Giroud geceye damga vurdu
'Avrupa'nın en az gol yiyen takımlarından birine 3 gol attık'

'Avrupa'nın en az gol yiyen takımlarından birine 3 gol attık'
'Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu'

'Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu'