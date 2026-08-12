Beşiktaş, Dusan Vlahovic'i İstanbul'a getirdi

Yıldız oyuncu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve asbaşkan Murat Kılıç'la birlikte özel uçakla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan İstanbul'a geldi.

Yaklaşık 3 bin siyah-beyazlı taraftarın karşıladığı Vlahovic, kendisini bekleyenlere üçlü çektirirken Türkçe, "Şampiyon olmak istiyoruz." dedi.

Taraftarların tezahüratları nedeniyle basın mensuplarının sorularını duymakta zaman zaman sorun yaşayan 26 yaşındaki Sırp golcü, "Çok mutluyum, harika bir duygu. Oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Asbaşkan Murat Kılıç ise "Camiamız arkamızda olsun, daha çok yıldız getireceğiz. Dusan bir dünya yıldızı. Bugün onun onurunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Vlahovic, daha sonra kendisini bekleyen taraftarların yanına giderek onları selamladı.