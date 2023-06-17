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Spor

Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, 16. şampiyonluğunu elde etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 3. maçında deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 83-74 mağlup eden Anadolu Efes, seride 3-0 öne geçerek şampiyonluğa ulaştı.

Ali Korkmaz  | 17.06.2023 - Güncelleme : 17.06.2023
Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, 16. şampiyonluğunu elde etti Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Pınar Karşıyaka'ya 3-0 üstünlük kuran Anadolu Efes, ligde 16. şampiyonluğuna ulaştı.

Play-off çeyrek finalinde Darüşşafaka'yı, yarı finalde de Fenerbahçe Beko'yu eleyen Anadolu Efes, play-off finalinde Pınar Karşıyaka ile eşleşti.

İstanbul'daki ilk iki maçı 82-78 ve 85-68'lik skorlarla alan Anadolu Efes, İzmir'e taşınan seride Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda rakibini 83-74 mağlup ederek, 3-0 üstün tamamladığı serinin ardından ligin 56. şampiyonu oldu.

Play-off'ta Bursaspor ve Türk Telekom'u eleyen Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes'e yenilerek üçüncü şampiyonluğuna ulaşamadı.

En fazla şampiyonluk kazanan Anadolu Efes

Bu sezona kadar ligde 15 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip Anadolu Efes, 16. şampiyonluğunu elde etti.

Anadolu Efes, daha önce 1978-1979, 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2008-2009, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarını şampiyonluğa tamamlamıştı.

Fenerbahçe'nin 10, basketbol şubesini daha önce kapatan Eczacıbaşı'nın 8, Galatasaray ile İTÜ'nün 5, Ülkerspor'un 4, Beşiktaş ile TOFAŞ'ın 2, Altınordu ile Muhafızgücü'nün de bir şampiyonluğu bulunuyor.

Bu sezon 4. kez play-off finalinde mücadele eden Pınar Karşıyaka, daha önce 1986-1987 ve 2014-2015'te şampiyonluğa ulaşmıştı.

Ergin Ataman, şampiyonluk sayısında Aydın Örs'ü yakaladı

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ligde 6. şampiyonluğunu kazandı.

İlk şampiyonluğuna 2008-2009 sezonunda Anadolu Efes'in başında ulaşan Ataman, 2011-2012 sezonunda Beşiktaş, bir sezon sonra da Galatasaray'ın başında ipi göğüsledi. Tecrübeli teknik adam 2018-2019 ve 2020-2021'de yine Anadolu Efes ile kupayı kazandı.

50 yaşında hayatını kaybeden ve lig tarihinde 7 şampiyonluğu bulunan Aydan Siyavuş, en fazla kupa kaldıran antrenör konumunda bulunuyor. Şampiyonluk sayısı da Aydın Örs'ü yakalayan Ataman, Örs'le Siyavuş'u takip ediyor.

2014-2015'te Pınar Karşıyaka'yı şampiyon yapan Ufuk Sarıca, Anadolu Efes serisini kaybederek 2. şampiyonluğuna ulaşamadı.

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