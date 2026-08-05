"Basketball Without Borders" kampı, İstanbul'da düzenlenecek

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) açıklamasına göre NBA, FIBA ve TBF işbirliğinde İstanbul'da üçüncü kez gerçekleştirilecek organizasyon, BWB programının yeni formatının ilk uygulaması olacak.

Dünyanın dört bir yanından lise çağındaki 80 sporcuyu bir araya getirecek 25. yılını kutlayan programda genç sporcular, Cleveland Cavaliers Başantrenörü Kenny Atkinson, NBA efsanesi ve eski Yugoslavya Erkek Milli Takımı oyuncusu Vlade Divac, eski NBA ve İtalya Erkek Milli Takımı oyuncusu Danilo Gallinari, 2021 NBA şampiyonu Brook Lopez (LA Clippers), 2021 NBA şampiyonu ve üç kez NBA All-Star seçilen Khris Middleton (Washington Wizards) ve 2023-24 NBA En İyi Savunma İkinci Takımı üyesi Jalen Suggs (Orlando Magic) gibi mevcut ve eski oyuncular ile antrenörlerin rehberliğinde atletik testler, hareket verimliliği çalışmaları, yetenek geliştirme istasyonları, 3'e 3 müsabakalar, yaşam becerileri seminerleri ve 5'e 5 maçlara katılacak.

Program kapsamında ABD dışından seçilecek erkek ve kadın sporculardan oluşan 80'er genç yetenek için iki farklı kamp düzenlenecek. Kamplarda en iyi performansı sergileyen oyuncular, bir sonraki NBA ve WNBA All-Star etkinlikleri kapsamında düzenlenecek BWB All-Star kamplarına davet edilecek. Kadınlar BWB Next Up organizasyonunun birincisi ise sonbaharda organize edilecek.

Konuyla ilgili görüş belirten NBA Avrupa ve Orta Doğu İcra Direktörü George Aivazoglou, programın 25. yılını kutlayarak, "BWB Next Up'ın hayata geçirilmesi, gelecek neslin basketbol yeteneklerini geliştirme konusundaki kararlılığımızda heyecan verici yeni bir dönemi simgeliyor. Türkiye; köklü geleneği, tutkulu taraftarları ve üst düzey oyuncular yetiştirme konusundaki kanıtlanmış başarısıyla uzun zamandır Avrupa'nın önde gelen basketbol ülkelerinden biri konumunda. BWB Next Up'ın İstanbul'a getirilmesi, Türkiye'nin Avrupa basketbolu nezdindeki öneminin yanı sıra ülke çapında basketbola yönelik gözlemlediğimiz güçlü ivmeyi yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Basketball Without Borders'ın 25. yıl dönümünün hem program hem de küresel basketbol topluluğu için çok özel bir dönüm noktası olduğunu kaydeden FIBA Oyuncu Birimi Başkanı Kimberley Gaucher ise "80 genç oyuncuyu bir araya getiren bu yeni format, her bir genç sporcu için basketbol dünyasının dört bir yanından farklı oyun tarzları, kültürler ve bakış açılarıyla tanışacağı eşsiz bir ortam yaratacak. Türkiye'nin genç yetenekleri yetiştirme konusundaki kanıtlanmış kararlılığı ve yakın zamanda FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'na başarıyla ev sahipliği yapmış olmasıyla da birleşen bu yılki kamp, gelecek nesil oyuncuların öğrenmesi, bağ kurması ve gelişmesi için mükemmel bir ortam sunacak." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise Türk basketbolunun uluslararası alandaki yükselişinin yalnızca sportif başarılarla değil Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı önemli organizasyonlarla da devam ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"NBA ve FIBA iş birliğiyle düzenlenen Basketball Without Borders'ın 25. yılına Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde ev sahipliği yapacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanından genç yetenekleri, NBA oyuncularını ve antrenörlerini İstanbul'da buluşturacak bu değerli organizasyonun Türk basketbolu adına önemli bir deneyim olacağına inanıyorum. Kampın, genç sporcuların gelişimine katkı sağlamasının yanı sıra kariyer yolculuklarında onlara ilham verecek unutulmaz bir buluşma olmasını diliyorum. Katılımcıların kamp boyunca yalnızca basketbol açısından değil; İstanbul'un eşsiz güzelliklerini keşfederek Türk kültürünü ve misafirperverliğini yakından tanıyarak da güzel anılarla ülkelerine dönmelerini arzu ediyoruz. Bu özel organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan NBA ve FIBA'ya teşekkür ediyorum."

Kampın son gününde düzenlenecek törenle programda öne çıkan sporculara Kim Bohuny Kamp MVP'si (En Değerli Oyuncu), Patrick Baumann Sportmenlik Ödülü, Üç Sayı Şampiyonu, En İyi Savunmacı ve Play-off MVP'si ödülleri verilecek.