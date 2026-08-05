Kocaeli'nin mavi bayraklı plajlarında tatil planını anlık veriler şekillendiriyor

Yaz sezonunda aktif olarak kullanılan sistem, Bağırganlı, Miço Kadınlar Plajı, Kerpe, Kovanağzı, Paşaağzı ve Seyrek plajlarına ilişkin anlık doluluk verilerini ziyaretçilerle buluşturuyor.

Tatilciler, yoğunluk durumuna göre alternatif plajları değerlendirebilirken deniz suyu sıcaklığına, dalga yüksekliğine, rüzgar hızına ve denize giriş durumuna ilişkin bilgilere de cep telefonu veya dijital bilgilendirme ekranlarından ulaşabiliyor.

Özellikle hafta sonları artan ziyaretçi yoğunluğunda tatil planlamasını kolaylaştıran sistem, plajlardaki yoğunluğun daha dengeli dağılmasına katkı sağlarken, ziyaretçilerin zaman kaybetmeden kendileri için en uygun sahili seçmesine imkan tanıyor.

Plajlardaki yoğunluk ile hava ve deniz koşulları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin "akillisehirkocaeli.com" sitesinden veya "e-kocaeli" uygulaması üzerinden takip edilebiliyor.

"Kişisel verileri koruyoruz. Plajlarımızda görüntü çekip işleyen bir sistem yok"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehirler Şube Müdürü Şükrü Ar, AA muhabirine, Plaj Bilgi Sistemi'nin yaz döneminde Kandıra ilçesindeki sahillerde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşların hangi plaja gideceklerine önceden karar vermekte zorlanmaları üzerine geliştirildiğini söyledi.

İnsanların bu ihtiyacına çözüm üretmek ve plajların daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla sistemi tasarladıklarını belirten Ar, fikri, teknolojik altyapıyla birleştirerek hayata geçirdiklerini, uygulamayı da bu yaz Kandıra'daki 6 mavi bayraklı plajda kullanıma sunduklarını kaydetti.

Fotoğraf : Sefa Tetik/AA

Ar, projenin muazzam veri entegrasyonu olan tam bir akıllı şehir projesi olduğunu dile getirerek, "Cihazlarımız plaja gelen insanları tespit ediyor, yazılım aracılığıyla bize aktarıyor ve bunu uygulamalarımızdan yayınlıyoruz. Plaja gelen insanların yoğunluğunu, plajdaki hava bilgilerini, deniz suyu sıcaklığını, esen rüzgarın yönünü ve şiddetini, hava basıncını, nem ve hissedilen sıcaklık gibi bilgileri veriyoruz. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız entegrasyon ile suyun kalitesini veriyoruz. Biz 6 mavi bayraklı plaja kendi meteorolojik sensörlerimizi yerleştirdik." diye konuştu.

Sistemin içerisinde çok fazla entegrasyonun bulunduğuna işaret eden Ar, şöyle devam etti:

"Vatandaşların plajlarda geçireceği keyfi artıracak muazzam bir akıllı şehir projesi olarak hayata geçirdik. Önümüzdeki yıl bu projeyi kentteki tüm plajlara yaymayı planlıyoruz. Bu projenin Türkiye'de bir örneği yok. Dünyada ise sahada bu donanımda yazılımı olan ve çeşitli kurumlarla entegrasyonu bulunan bu kadar muazzam bir sistem yok. Benzer teknolojilerle sistemimizin belirli parçalarını yapan şehirler var ama bu seviyede, bu boyutta entegrasyon barındıran yok. Biz tamamen kişisel verileri koruyoruz. Plajlarımızda kamera yok, görüntü çekip işleyen bir sistem yok. Tamamen cihazlarımız ve plaja gelenlerin telefonlarının yaydığı sinyalleri yakalayarak yapıyoruz."

Şükrü Ar, plajlara yerleştirilen IoT (Nesnelerin İnterneti) tabanlı Wi-Fi sniffer cihazlarının, çevredeki mobil cihazların yaydığı Wi-Fi sinyallerini anonim olarak algılayıp ziyaretçi yoğunluğunu ölçtüğünü aktararak, sistemin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun şekilde çalıştığını, herhangi bir kişisel veri, IP adresi veya kullanıcı kaydı tutmadığını ve yalnızca Wi-Fi sinyalinin varlığını tespit ederek plaja gelen kişi sayısı ve yoğunluğuna ilişkin istatistiksel veriler elde edildiğini kaydetti.