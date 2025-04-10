Basın Turnuvası, 14 Nisan'da İstanbul'da başlayacak
Bağcılar Belediyesinin saha sponsorluğunda düzenlenecek Basın Turnuvası, 14 Nisan Pazartesi günü başlayacak.
İstanbul
Kura çekiminin 7 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirildiği organizasyonda, 24 takım mücadele edecek. Ekipler, 6'şarlı 4 grupta şampiyonluk için ter dökecek.
Turnuvada müsabakalar her hafta pazartesi ve salı günleri, Mahmutbey Stadı'nda oynanacak.
Organizasyonda dereceye girecek takımlara, kupa ve madalyanın yanı sıra çeşitli ödüller verilecek.
Turnuvada mücadele edecek takımlar şöyle:
A Grubu: tvnet, Cumhuriyet Gazetesi, TRT, Anadolu Ajansı (Dış haberler), Tele1, Show Haber
B Grubu: Yeni Şafak, tv100, sportsnet group, TRT (İç yapımlar), Kontraspor, Ekol TV
C Grubu: Anadolu Ajansı, Habertürk, TRT World, NTV, TürkMedya, Halk TV
D Grubu: Kanal 7 Medya, XTG Spor, Beyaz Futbol, Haber Global, DHA, Turkuvaz Medya