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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Hilmi Sever   | 15.02.2020
Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçilere tebrik

Istanbul

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde 57 kiloda gümüş madalya kazanan Süleyman Atlı ve 70 kiloda bronz madalya kazanan Haydar Yavuz'u yürekten kutluyorum. Güreşçilerimiz her zaman olduğu gibi kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Bu önemli başarılarda emeği geçen herkesi başta aileleri olmak üzere tebrik ediyorum. Tüm milli sporcularımıza uluslararası arenada başarı diliyorum."


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