Ziraat Bankası, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) yeşil dönüşüm süreçlerini desteklemek amacıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) işbirliğiyle "Yeşil İhracat Kredi Paketi" ve "Yeşil Yatırım Kredi Paketi"ni açıkladı.

Ziraat Bankasından KOBİ'lerin yeşil dönüşümüne finansman desteği Ziraat Bankası, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) yeşil dönüşüm süreçlerini desteklemek amacıyla Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Kredi Kayıt Bürosu (KKB) işbirliğiyle "Yeşil İhracat Kredi Paketi" ve "Yeşil Yatırım Kredi Paketi"ni açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda KOBİ'lerin yeşil dönüşüm süreçlerini desteklemek amacıyla KGF ve KKB işbirliğiyle "Yeşil İhracat Kredi Paketi" ve "Yeşil Yatırım Kredi Paketi"ni hayata geçirdi.

Yeni kredi paketleriyle KOBİ'lerin sürdürülebilirlik yolculuklarında finansmana erişimlerinin teşvik edilmesi, çevre dostu yatırımların desteklenmesi ve yeşil ekonomiye geçiş süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma vizyonu ve 2053 Net Sıfır Emisyon hedefleri doğrultusunda geliştirilen kredi paketleri, işletmelerin çevresel dönüşüm süreçlerine katkı sağlarken uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini de artıracak.

İhracatçı KOBİ'lere yeşil dönüşüm finansmanı

Yeşil İhracat Kredi Paketi kapsamında sunulan kredi desteğinden yararlanmak isteyen firmaların iklim verilerine ortak erişim imkanı sağlayan KKB Greendeks Platformu'nda en az C seviyesinde aktif Greendeks skoruna sahip olmaları gerekiyor.

Net ihracatçı KOBİ'lerin Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansını raporlayan Greendeks, sunduğu gelişim odaklı aksiyon önerileriyle firmaların sürdürülebilirlik yapılarını güçlendirirken, reel sektör ile finans dünyası arasında güçlü bir köprü görevi üstleniyor.

Bu sayede net ihracatçı KOBİ'lerin sürdürülebilirlik performanslarının finansmana erişimde teşvik edilmesi hedefleniyor. Kredi paketi ile sürdürülebilirlik performansını geliştiren ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artıran işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Paket kapsamında kullandırılacak krediler, KGF kefaletiyle sunulacak olup firma veya risk grubu başına kredi üst limiti 50 milyon lira olarak uygulanacak. Krediler, işletmelerin ihracat faaliyetlerini sürdürürken sürdürülebilirlik yatırımlarını da destekleyecek önemli bir finansman kaynağı oluşturacak.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) muafiyeti ile sunulan krediler azami 3 ay anapara ödemesiz dönemli ve azami 24 ay vadeli olarak kullandırılacak.

KOBİ'lere uzun vadeli yeşil yatırım desteği

İmalat, enerji, ulaştırma ve depolama, inşaat, turizm, ticaret ve bilgi teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve kaynak verimliliği odaklı yatırımlarını desteklemek amacıyla devreye alınan "Yeşil Yatırım Kredi Paketi" kapsamında KOBİ'lerin yatırımları uygun koşullar ile finanse edilecek.

75 milyon liraya kadar olan kredi talepleri için KGF kefaleti imkanı da sunulacak. Söz konusu kredi, yatırıma konu faturaların finansmanı amacıyla kullandırılacak. Krediden faydalanacak firmaların en az C seviyesinde aktif Greendeks skoruna sahip olması gerekiyor.

Paket kapsamında sağlanacak finansman ile işletmelerin enerji maliyetlerini azaltmaları, kaynak kullanım verimliliklerini artırmaları ve düşük karbonlu üretim süreçlerine geçişlerini hızlandırmaları amaçlanıyor. Böylece KOBİ'lerin hem çevresel hem de ekonomik sürdürülebilirliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

KGF kefaleti ile kullandırılacak kredilerde firma veya risk grubu başına kredi üst limiti 75 milyon lira ve kredilerde aylık, 3 veya 6 aylık eşit taksitli ödeme planları ile azami 120 ay vade belirlenebilecek.

"Yeşil dönüşümü rekabet avantajına dönüştürüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, ihracatçı KOBİ'lerin Türkiye ekonomisi açısından taşıdığı stratejik önemine dikkati çekerek, ülke ihracatının önemli bir bölümünü gerçekleştiren KOBİ'lerin, üretimin, istihdamın ve sürdürülebilir büyümenin temel taşı olduğunu belirtti.

Çakar, "Ziraat Bankası olarak Kredi Garanti Fonu ve Kredi Kayıt Bürosu işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz bu finansman paketleriyle, KOBİ'lerimizin sürdürülebilirlik performansını finansmanla buluşturuyor, yeşil dönüşüm süreçlerini hızlandırıyoruz." ifadesini kullandı.

Greendeks skoru ile işletmelerin sürdürülebilirlik performanslarını ölçmelerini ve geliştirmelerini teşvik ederken, yeşil dönüşümü aynı zamanda bir rekabet avantajına dönüştürmelerine katkı sağladıklarını kaydeden Çakar, amaçlarının, KOBİ'lerin yeşil finansmana erişimlerini kolaylaştırmak, küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmak ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine güçlü katkı sunmak olduğunu aktardı.

Çakar, "Ziraat Bankası olarak sürdürülebilir finansmanı yalnızca bir bankacılık faaliyeti değil, ülkemizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. Tarımdan sanayiye, ihracattan enerjiye kadar ekonominin tüm alanlarında yeşil dönüşümü destekleyen finansman çözümlerimizi çeşitlendirmeye devam edeceğiz. Üretimin, yatırımın ve ihracatın finansmanındaki öncü rolümüzü, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan yeni nesil finansman uygulamalarıyla daha da güçlendireceğiz." açıklamasında bulundu.

"KGF olarak reel sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz"

KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen de yeni yüzyılda Türkiye'nin üretim gücünü, ihracat kapasitesini ve küresel rekabetçiliğini daha da ileri taşıyacak en önemli dönüşüm alanlarından birinin yeşil ekonomi olduğunu belirtti.

Özegen, bu süreçte işletmelerin ihtiyaç duyduğu finansmana zamanında ve uygun koşullarda erişebilmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Kredi Garanti Fonu olarak Ziraat Bankası ve Kredi Kayıt Bürosu işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Yeşil İhracat ve Yeşil Yatırım Kredi Paketleri ile sürdürülebilirlik odaklı yatırımları güçlü bir kefalet mekanizmasıyla destekliyoruz. Böylece KOBİ'lerimizin yeşil dönüşüm süreçlerine katkı sunarken, üretim ve ihracat kabiliyetlerini güçlendirmeyi de hedefliyoruz. KGF olarak bundan sonra da reel sektörümüzün yanında olmaya, ülkemizin sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlayacak yenilikçi çözümler üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"KKB olarak Greendeks Platformu ile firmalarımıza ölçme ve raporlama imkanı sunuyoruz"

Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Gökhan Şahin ise sürdürülebilirliğin artık yalnızca çevresel bir sorumluluk değil aynı zamanda işletmelerin rekabet gücünü belirleyen stratejik bir unsur haline geldiğini ifade etti.

Şahin, yeşil dönüşüm sürecinin özellikle KOBİ'ler için hem yeni fırsatlar hem de yeni sorumluluklar getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Günümüzde işletmelerin sürdürülebilirlik performanslarını ölçebilmesi, geliştirebilmesi ve bunu finansal sistem içerisinde görünür kılabilmesi büyük önem taşıyor. KKB olarak geliştirdiğimiz Greendeks Platformu ile firmalarımıza çevresel, sosyal ve yönetişim performanslarını uluslararası standartlar doğrultusunda ölçme ve raporlama imkanı sunuyoruz. Ziraat Bankası ve Kredi Garanti Fonu işbirliğiyle hayata geçirilen kredi paketlerinde Greendeks skorunun kriter olarak kullanılması, sürdürülebilirlik performansının finansmana erişimde somut bir değer haline gelmesi açısından son derece kıymetli. Bu yaklaşım, işletmelerimizi yalnızca bugünün değil geleceğin ekonomik koşullarına da hazırlayacak. Greendeks sayesinde KOBİ’lerimiz mevcut durumlarını analiz edebiliyor, gelişim alanlarını görebiliyor ve kendilerine sunulan aksiyon önerileri doğrultusunda sürdürülebilirlik yolculuklarını güçlendirebiliyor. Finans sektörünün yeşil dönüşüm hedefleriyle reel sektörün ihtiyaçları arasında veri temelli bir köprü kuran bu modelin, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve ihracatçı firmalarımızın uluslararası rekabet gücüne önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."