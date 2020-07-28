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Spor

Bakan Kasapoğlu TFF Yönetim Kurulu toplantısına katılacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun davetiyle gerçekleştirilecek toplantıya katılacak.

Süha Gür   | 28.07.2020
Bakan Kasapoğlu TFF Yönetim Kurulu toplantısına katılacak

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 14.00'de başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantının akabinde gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak.


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