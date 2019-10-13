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Spor

Ayhancan Güven ikinci kez şampiyon

Milli otomobil sporcusu, Porsche Carrera Kupa Fransa'da ikinci kez şampiyon oldu.

Süha Gür   | 13.10.2019
Ayhancan Güven ikinci kez şampiyon

İstanbul

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupa Fransa'da ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu desteğiyle Almeras by Martinet takımı adına yarışan 21 yaşındaki milli sporcu Ayhancan Güven, Paul Ricard pistinde koşulan son yarışı kazanmayı başardı.

Ayhancan, podyumda İstiklal Marşı'nı dinletti ve ikinci şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarı yakaladı.

Milli sporcu, 31 yıldır süren Porsche Carrera Kupa Fransa serisinde 2018 sezonunda da şampiyonluk yaşamıştı.

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