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Spor

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven simülasyon yarışında piste çıkacak

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, "Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition" simülasyon yarışlarında Britanya'nın ünlü Silverstone Pisti'nde yarışacak.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 18.04.2020
Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven simülasyon yarışında piste çıkacak

İstanbul

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, ilk iki yarış sonunda 45 puanla lider bulunan Ayhancan Güven, sezonun üçüncü ve dördüncü yarışını da kazanarak ilk sıradaki yerini korumaya çalışacak.

Red Bull Türkiye'nin Twitch hesabından canlı izlenebilecek yarış bugün saat 16.00'da başlayacak.

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