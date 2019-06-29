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Spor

Avusturya'da pole pozisyonu Leclerc'in

Formula 1'de Ferrari'nin Fransız pilotu Leclerc, sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak.

Yunus Kaymaz   | 29.06.2019
Avusturya'da pole pozisyonu Leclerc'in

İstanbul

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 9. yarışı Avusturya Grand Prix'sine Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sıradan başlayacak.

Spielberg kentindeki 4 bin 318 metrelik pistte 71 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, Fransız pilot Leclerc, 1.03.003'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, 1.03.262'lik zamanlamasıyla ikinciliği, Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen de 1.03.439 ile üçüncülüğü elde etti.

Avusturya Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

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