Dolar
18.79
Euro
20.35
Altın
1,920.77
ETH/USDT
1,517.30
BTC/USDT
20,462.00
BIST 100
4,984.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Avrupa şampiyonu görme engelli yüzücünün hedefi olimpiyatlar

Katıldığı müsabakalarda geçen yıl 10 Türkiye, 1 Avrupa şampiyonluğu elde eden milli yüzücü Yaman Rüzgar Kızılet, İngiltere'de düzenlenecek Para Yüzme Dünya Şampiyonası'ndan kota alıp olimpiyatlara katılmak istiyor.

İlhami Erkılıç   | 14.01.2023
Avrupa şampiyonu görme engelli yüzücünün hedefi olimpiyatlar Fotoğraf: İlhami Erkılıç/AA

Erzurum

Erzurum'da yaşayan 8. sınıf öğrencisi doğuştan görme engelli milli sporcu Adıyamanlı 14 yaşındaki Yaman Rüzgar, çocuk yaşlarda ilgi duyduğu yüzmede kendini geliştirip profesyonel sporcu oldu.

Katıldığı müsabakalarda bir yılda 10 Türkiye, 1 Avrupa şampiyonluğu elde eden milli yüzücü, antrenörü Mehmet Karyağdı gözetiminde kentteki Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Başarılı sporcu, İngiltere'de 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Para Yüzme Dünya Şampiyonası'nda kota alıp olimpiyatlara katılmayı hedefliyor.

Yaman Rüzgar, AA muhabirine, çocuk yaşlarda ilgi duyduğu yüzme sporuyla hayata tutunduğunu söyledi.

Daha iyi yüzücü olmak için antrenmanları hiç aksatmadığını ve kendisini geliştirmek için gayret ettiğini anlatan sporcu, "Antrenman ve çalışmalar iyi gidiyor, yoğun şekilde şampiyonlara hazırlanıyoruz. Bu yıl İngiltere'deki dünya şampiyonası var, oradan başarıyla dönmek istiyorum." dedi.

Yaman Rüzgar, geçen yıl Isparta'da kazandığı 4 altın 2 gümüş madalya ile Türkiye şampiyonluğunu 10'a çıkardığını belirterek, aile ve çevresindeki herkesin kendisine destek verdiğini aktardı.

"Engellerimi yıktım, gözümde kalan engeli de göz ardı ediyorum"

Engelli tüm bireylere spor yapmayı öneren Yaman Rüzgar, şöyle devam etti:

"Hedefim Allah'ın izniyle olimpiyatlara gitmek. Engellerimi yıktım, gözümdeki engeli de göz ardı ediyorum. Engelliler evlerinde oturup kalmasın, toplum onları dışlamaz. Spor insana güç verir, sporla daha pozitif oluyorsunuz. Herkese tavsiye ederim. Ülkemizi İngiltere'de en iyi şekilde temsil edip oradan olimpiyatlara gidip bayrağımızı dalgalandırmayı ve tüm dünyaya İstiklal Marşı'mızı dinletmek istiyorum."

Antrenör Mehmet Karyağdı: "Olimpiyatlara katılabilir, güven veriyor"

Yüzme antrenörü Mehmet Karyağdı ise geçen yıldan bu yana katıldığı yurt içi ve dışı yarışlardan hep başarıyla dönen Yaman Rüzgar ile yoğun çalıştıklarını ifade etti.

Erzurum'da spor tesislerinin her anlamda yeterli olduğunu belirten Karyağdı, "İngiltere'de düzenlenecek şampiyonada kota almak için yoğun çalışıyoruz. Yaman, olimpiyatlara katılabilir, güven veriyor, çalışkan, disiplinli ve antrenmanı hiç kaçırmıyor. Bu durum eğitimini ve sosyal hayatını da engellemiyor. Ne okulundan ne de antrenmanında ödün vermiyor. Tüm engelli kardeşlerimizi tesislerimize bekliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Eren Abluka Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu" başlatıldı
Marmara Bölgesi son yılların en kurak dönemini geçiriyor
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor
Mehmetçik'ten sıfırın altında 20 derece ve 4,5 metre kar altında vatan nöbeti

Benzer haberler

Avrupa şampiyonu görme engelli yüzücünün hedefi olimpiyatlar

Avrupa şampiyonu görme engelli yüzücünün hedefi olimpiyatlar

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar etkili oluyor

Türk spor tarihini okullarındaki müze sayesinde daha iyi öğreniyorlar

Savaşta gözlerini kaybeden siviller, aldıkları eğitimle yeniden okuyabilmenin sevincini yaşıyor

Savaşta gözlerini kaybeden siviller, aldıkları eğitimle yeniden okuyabilmenin sevincini yaşıyor
Parmaklarıyla Kur'an-ı Kerim öğrenen engelli çalışanlar hafızlık hayali kuruyor

Parmaklarıyla Kur'an-ı Kerim öğrenen engelli çalışanlar hafızlık hayali kuruyor
Sivaslı görme engelli halterci yeni şampiyonluklar peşinde

Sivaslı görme engelli halterci yeni şampiyonluklar peşinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet