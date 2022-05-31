Avrupa Halter Şampiyonasında 7 madalya
Arnavutluk'ta devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda Nuray Güngör, 1 altın 2 gümüş, Berfin Altun 1 gümüş, erkekler 73 kiloda ise Muhammed Furkan Özbek, 2 altın, 1 bronz madalya kazandı.
Ankara
Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tiran'da gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular yarıştı.
Kadınlar 64 kiloda Nuray Güngör, silkmede 120 kiloluk derecesiyle altın, koparmada 99 kilo ve toplam 219 kiloluk derecesiyle iki gümüş madalya kazandı.
Yine 64 kiloda Berfin Altun ise silkmede 120 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanırken, koparmada 86, toplam ise 206 kiloluk derece elde etti.
Organizasyonun dördüncü gününde milli haltercilerin madalya sayısı 4 altın, 6 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 11 oldu.
Bakan Kasapoğlu'ndan milli haltercilere tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mesajında, "Arnavutluk'ta devam eden Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda, madalya kazanan sporcu kardeşlerim Nuray Güngör ile Berfin Altun'u tebrik eder, bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Organizasyonda mücadele edecek sporcularımıza da başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
Erkekler 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek, 2 altın, 1 bronz madalya kazandı
Erkekler 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek, silkmede 190 ve toplam 339 kiloluk derecelerle altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu. Milli sporcu koparmada ise 149 kiloyla bronz madalya kazandı.
Bu sıklette yarışan diğer sporcumuz Batuhan Yüksel koparmada 141, silkmede 173 toplamda da 314 kiloyla müsabakayı tamamladı.
Şampiyonanın 5. Gününde kadınlar 71 kiloda Aysel Özkan podyuma çıkacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.